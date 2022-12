La Selección Mexicana fue un verdadero fracaso en el Mundial de Qatar 2022 y, luego de años pidiendo por jugar el quinto partido, esta vez no se llegó ni siquiera al cuarto. Empate a 0 frente a una pobre Polonia, derrota 0-2 contra Argentina con un planteo táctico muy mezquino por parte de Gerardo Martino y victoria 2-1 sobre Arabia Saudita, pero que no alcanzó para clasificar.

Luego de la pronta eliminación, el Tata admitió que no será más el entrenador del Tri, por lo que ya comenzaron las especulaciones. Dio su punto de vista sobre lo ocurrido y reveló que no renovará contrato, por lo que los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol ya le están buscando reemplazante. Los jugadores, por su parte, todavía no han dado la cara...

Muy pocos elementos se animaron a dar alguna declaración, por lo que se esperaba que en el regreso de la plantilla al país puedan contar cómo han vivido este fracaso deportivo desde dentro. Sin embargo, parece que esto no sucederá: Carlos Rodríguez confesó el pacto que tiene la Selección Mexicana.

Charly arribó a la Ciudad de México en la madrugada de este domingo y fue recibido por algunos medios de comunicación en el aeropuerto internacional. Con la cabeza baja y sus manos ocupadas en las maletas, en ningún momento tuvo la intención de frenar su caminata y no respondió preguntas a los periodistas.

De hecho, lo único que se animó a decir es: "No nos dejan hablar". Así es: los jugadores del Tri no pueden dar declaraciones hasta nuevo aviso, una decisión que claramente ha sido tomada por los directivos de la FMF. ¿Acaso los aficionados no se merecen una explicación de lo sucedido en Qatar?

