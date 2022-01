El ex futbolista reveló que la mala actitud que presentan los aztecas es lo que tiene a México muy rezagado a diferencia de países como Estados Unidos y Canadá.

Una de las despedidas más tristes en el futbol mexicano, sin duda es la de Oribe Peralta, quien dejó una huella imborrable en el balompié azteca, así como con la Selección Mexicana, situación que le dio la autoridad para hacer algunos comentarios a las nuevas generaciones de futbolistas que no están dando los resultados esperados.

“El futbolista mexicano aún no está comprometido al 100 por ciento para ser profesional, cosa que sí hacen en Estados Unidos y Canadá. Hoy metes a un atleta a patear una pelota, lo pones a practicar y se convierte en un futbolista. El futbolista mexicano entiendo que tiene mejores condiciones para jugar al futbol, pero el mexicano cree que por el simple hecho de jugar bien y no entrenarse como debe entrenarse va a ganar los partidos “, así lo señaló el “Hermoso” para TUDN.

Para Oribe una de las claves para que esto no continúe es la actitud que presenten los futbolistas jóvenes a la retroalimentación de los más veteranos, pues sabe que eso puede hacer la diferencia, pero reconoce que cada vez es más escaso que se quieran dejar ayudar para que logren explotar su potencial.

“Jiménez siempre tuvo esa a disposición para trabajar. Algunas veces le grité dentro de la cancha en la selección para que corriera, para que metiera, porque para mí no se desgastaba tanto para el equipo y hoy en día lo hace, entendió su papel, entendió su rol y lo está demostrando. Les diría no sólo a los jugadores sino a todas las personas es que no se sientan especiales, que todo se puede acabar de la noche a la mañana. Jugar fútbol es un privilegio”.