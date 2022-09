Ya comenzó la cuenta regresiva para el Mundial Qatar 2022, donde la Selección Mexicana tiene el complicado reto de conseguir el boleto a los octavos de final en el Grupo C. El Tri necesita recuperar la mejor versión de su juego para trascender en el certamen, pero Gerardo Martino tiene entre manos un problema al que no le ha encontrado solución desde hace casi dos años...

Y es que desde la lesión de Raúl Jiménez en noviembre de 2020, cuando sufrió una fractura de cráneo por el choque con David Luiz en el Emirates Stadium, la Selección Mexicana se ha convertido en un equipo endeble y con serias limitaciones en ataque. El camino al Mundial ha sido en una pesadilla para el Tri, que viene sufriendo incluso ante rivales teóricamente inferiores.



El gol es una de las materias pendientes del combinado azteca y buena parte de sus aspiraciones en Qatar 2022 pasan, precisamente, por esa reconciliación con las redes. Pero el panorama no es alentador para el equipo de Martino, solo hay que dar un vistazo por el presente que viven los atacantes de la Selección Mexicana para entender a qué se enfrenta el Tata.

Raúl Jiménez no es el mismo

Para nadie es un secreto que el formado en el Club América no ha recuperado ese nivel con el que maravilló a Europa, entre otras cosas por los problemas físicos que han interrumpido la regularidad que tanto necesita. Una lesión en la rodilla lo apartó de la pretemporada del Wolves y tras recuperarse, presentó molestias en la ingle que lo obligaron a tomar un nuevo descanso.

Raúl Jiménez ha dejado de ser una garantía de gol para la Selección Mexicana y desde que volvió a ponerse la playera del Tri, solo ha convertido tres goles en nueve partidos: todos desde el punto penal. El delantero se ha visto aislado del resto del equipo y con muy poca participación en cada una de sus presentaciones, situación similar a la que vive en el Wolverhampton.

"Es un delantero top. No se siente distinto, pero la banda protectora en la cabeza no le da la misma potencia y dirección. A veces cabecea y el balón se va en otra dirección. Es un gran cambio. No podemos olvidar eso", dijo Bruno Lage en diálogo con Sky Sports, explicando el motivo por el que Jiménez ha bajado considerablemente su cuota de goles de cabeza.

A pesar de todo esto, Raúl Alonso seguramente será el elegido para ocupar el puesto de delantero centro de la Selección Mexicana en el Mundial. Sin embargo, el estado físico con el que llegue a la Copa del Mundo es un misterio, pues desde el Wolverhampton informaron que todavía no está en condiciones de soportar la carga de partidos del calendario de la Premier.

Tecatito está descartado

Es la baja más sensible para la Selección Mexicana. Jesús Corona sufrió una rotura de peroné y ligamentos en el tobillo izquierdo y en consecuencia, afrontará un periodo de recuperación de entre cuatro y cinco meses. Los tiempos no le dan a Tecatito y a menos que suceda un milagro en las próximas semanas, no entrará en la nómina del Tri para el Mundial.

El extremo cuenta con una serie de cualidades que lo convierten en un futbolista único en el Tri: tiene una técnica envidiable, puede jugar por ambas bandas y genera un desequilibrio ideal para los partidos en los que la Selección Mexicana es un equipo predecible. Tecatito siempre hace algo distinto y eso es algo que Martino echará de menos en Qatar.

La ausencia de Corona también ha tenido un importante impacto en el Sevilla, pues el equipo de Julen Lopetegui no ha ganado en cuatro partidos disputados por La Liga y tiene complicado el panorama en el Grupo G de la Champions League, donde tendrán que enfrentar al Manchester City, Borussia Dortmund y Copenhague por un boleto a los octavos de final.

Los españoles no cuentan con Tecatito, al menos, hasta el segundo tramo de la temporada y esto hace que sea prácticamente imposible que dispute la Copa del Mundo. Una pena para el mexicano, que atravesaba por el mejor momento de su carrera y llegaba con sed de revancha tras no tener demasiada participación en el Mundial Rusia 2018.

Lozano y el peligro de la Serie A

El nombre de Hirving Lozano se ha hecho habitual en la lista de lesionados de la Selección Mexicana y a pocos meses del Mundial, el Chucky nuevamente encendió las alarmas en el cuerpo técnico que encabeza el Tata Martino. Y es que el habilidoso extremo sufrió un fuerte golpe en la cabeza que lo obligó a abandonar el partido entre Napoli y Lazio.

Las imágenes del choque de Lozano fueron realmente preocupantes y en principio se temía que tuviera alguna fractura, básicamente por la forma en la que recibió el golpe y cómo fue retirado del terreno de juego en camilla. El mexicano fue sometido a diversas pruebas médicas y de acuerdo con lo informado por el club, no sufre una lesión de gravedad.

“Las pruebas médicas y de control radiológico a las que se sometió Hirving Lozano en el Policlínico Gemelli de Roma son todas negativas. El jugador regresa a Nápoles con el resto del equipo”, informó el Napoli a través de su cuenta de Twitter, aunque el Chucky se mantendría bajo observación médica para descartar alguna sorpresa y evitar riesgos innecesarios.

No es la primera vez que Lozano pasa por una situación de este tipo en la Serie A, donde ha sufrido el rigor físico de los equipos que compiten en el futbol italiano. Además del momento de Raúl Jiménez y la baja definitiva de Tecatito Corona, el físico del Chucky es uno de los principales dolores de cabeza que tiene Martino en estos momentos.

Santi sin minutos y Funes Mori tocado

Con el tridente de ataque seriamente comprometido, Martino obligatoriamente debe contemplar otras opciones con las que pueda hacer frente a cualquier eventualidad. Sin embargo, las alternativas con las que cuenta el Tata tampoco representan una garantía por diversas razones, ya sea por falta de ritmo de juego o por otro tipo de lesiones.

Un ejemplo es el de Santiago Giménez. El Chaquito ha tenido un buen inicio en la Eredivisie e incluso se estrenó en la goleada contra el Emmen, marcando un gol y destacando con una asistencia de lujo. Sin embargo, el exdelantero de Cruz Azul apenas suma 41 minutos en lo que va de temporada y esta realidad no parece que vaya a cambiar a corto plazo.

Otro de los que pasó por el puesto de delantero centro de la Selección Mexicana es Rogelio Funes Mori, una de las grandes figuras de Monterrey. El problema del argentino-mexicano es la herida en "la unión musculotendinosa del recto anterior del muslo derecho", lesión que lo tendría fuera de los terrenos de juego al menos hasta final de septiembre.

El gol fue una de las grandes tareas pendientes del Tri en las Eliminatorias para el Mundial e incluso en los amistosos recientes, donde no pudo marcarle a Uruguay, Ecuador y Paraguay. Las posibilidades de trascender en Qatar 2022 dependen en buena medida de la capacidad para hacerle daño al rival y con un tridente repleto de bajas, el reto se hace aún más cuesta arriba.