Mucho se ha discutido sobre si el mexicano Javier “Chicharito” Hernández tiene cabida o no en la Selección Mexicana para la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022. Y es que, a pesar de haber sostenido dos charlas con el entrenador argentino, Gerardo “Tata” Martino, dichas pláticas no habrían llegado a buen puerto para el futbolista de Los Ángeles Galaxy, pues este no sería tomado en cuenta para dicha justa.

De acuerdo a medios como ESPN y TUDN se reveló que Martino habría limado las asperezas con el controversial futbolista, quien habría dejado de ser convocado con el Tri Mayor después de supuestas indisciplinas en 2019, lo que lo relegó y lo dejó sin opciones para asistir a Asia en la siguiente competencia mundialista que se tiene programada para noviembre próximo, algo que no tendría muy feliz al canterano de los Tuzos de Pachuca, Erick Gutiérrez.

En una charla con W Radio, el futbolista del PSV reveló que le gustaría ver a su excompañero portando de nueva cuenta los colores del combinado azteca en el Mundial, pues con ello disputaría su cuarta Copa del Mundo: "Me encantaría que Chicharito fuera al Mundial sabemos lo que representa, pero esa decisión ya no depende de mí", mencionó Gutiérrez, quien dejó la decisión en manos del “Tata”.

Gutiérrez también se pronunció ante los fracasos que sufrieron tanto el conjunto varonil Sub-20 de México, así como la Selección Mexicana Femenil por no conseguir su pase a los Juegos Olímpicos, situación que no lo tiene nada contento: "Es un golpe duro para todos, nos duele que no hayan pasado a los Olímpicos y al Mundial, hay presión para todos. Nosotros queremos hacer historia en Qatar, podemos darle la vuelta a la hoja".

Mientras que el futuro de Erick al parecer estaría definido y se mantendría en el PSV la próxima temporada, pues el mexicano está a un paso de renovar con los Granjeros, decisión que tomó debido a que busca sumar la mayor cantidad de minutos posibles para ser uno de los 26 futbolistas convocados por Martino: "Yo no me siento seguro en la lista del mundial, por eso he decidido quedarme aquí, para tener minutos".