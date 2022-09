Gerardo Martino comienza a ultimar detalles de cara al Mundial de Qatar. De cara a los próximos amistosos internacionales que afrontará la Selección Mexicana ante sus similares de Perú y Colombia, el entrenador ya hizo pública la lista de convocados, y por supuesto, no estuvo excento de críticas.

Rogelio Funes Mori, quien es una fija para el argentino desde que obtuvo sus papeles de naturalización, es uno de los nombres que siempre se le ha reprochado al Tata a lo largo del ciclo, pero más en la actualidad teniendo en cuenta las lesiones y el irregular andar que viene aquejando al delantero durante el 2022.

Sin embargo, el Mellizo recogió todos estos cuestionamientos y no dudó en defenderse de sus haters con una frase que bien puede emular a viejas declaraciones de Karim Benzema, quien cuando alguna vez fue criticado declaró que "yo juego para los que saben de futbol".

“El que sabe de futbol sabe cómo juego, sabe lo que he demostrado. Obviamente no me quedo con lo que he hecho, si estoy en la Selección me lo he ganado y quiero seguir creciendo futbolísticamente. Nadie me ha regalado nada y desde que estoy en Monterrey siempre he estado en crecimiento, mantenerse no es fácil y yo me he mantenido siete años en mi mejor momento futbolístico en Monterrey”, declaró Rogelio Gabriel.

De todas maneras, el máximo goleador histórico del Monterrey dijo no darle lugar a los comentarios en su contra, mientras que deseó un pronto regreso a las canchas: “No le doy importancia a las críticas, ahora haré todo para que me vean cómo estoy en lo físico, en la recuperación, en lo personal y lo vamos a ir llevando. Empecé el torneo muy bien, me sentía físicamente, venía haciendo las cosa bien y no estoy acostumbrado a que me pasen, estoy acostumbrado a jugar siempre y lo importante será recuperarme”.