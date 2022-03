El futbolista con raíces aztecas decidió representar a las Barras y las Estrellas y sus comentarios al respecto no cayeron muy bien en el Tri en aquel momento.

Se ha convertido en una práctica habitual el encontrar talentos mexico-estadounidenses en la MLS, a quienes se les ofrece representar a alguna de las Selecciones a las que tienen acceso, ya sea México o Estados Unidos, tal fue el caso de Ricardo Pepi, quien, a pesar de provenir de familia mexicana, decidió decantarse por Las Barras y las Estrellas, donde se ha convertido en uno de los elementos habituales de Gregg Berhalter.

Dicha decisión fue muy cuestionada, y ahora avivó más la polémica después de que en redes sociales se comenzara a circular un supuestamente “me gusta” del futbolista a una publicación racista en la que se califica a los mexicanos como “monos”, lo que fue replicado por diversos internautas, quienes exhibieron a un usuario de nombre Bryan D, quien habría escrito: "Hechos. Estos monos mexicanos no pueden admitir que no tienen talento", el cual recibió el like del seleccionado estadounidense.

Esto desató la furia de los fanáticos del jugador, lo que provocó que se le fueran a la yugular tanto al futbolista como al usuario mencionado, al grado que tuvo que restringir su cuenta, mientras que Pepi hizo lo propio y borró toda evidencia de esa acción, pero los aficionados se habían adelantado para tomar capturas de dicha acción que se tomó como racista, pues es un adjetivo que en Estados Unidos es habitual para humillar a los mexicanos.

¿Ricardo está resentido con México?

Pepi ha sido atacado en múltiples ocasiones por decidirse por el vecino incómodo de México, pero en noviembre pasado reveló que fue la mejor decisión de su vida el seleccionar a las Barras y las Estrellas, pues de acuerdo al futbolista se sentía más identificado con ellos, además de que habían sido los que más seguimiento e interés le mostraron a su carrera, pues han estado detrás de él desde los 13 años.

“Para cualquier jugador que esté en este tema mexicano-estadounidense, siento que hay que seguir tu propio camino y tomar la decisión con el corazón. Siento que es muy importante tener un sentimiento de conexión entre tú y el equipo nacional para el que estás jugando, así que sigue tu corazón”, apuntó Ricardo, lo que derivó en que el Tri dejara de buscar convencerlo, pues había despertado el interés de Martino y compañía.