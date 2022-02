Como suele ocurrir hace ya un largo tiempo, Hugo Sánchez utiliza los distintos programas de ESPN, en donde trabaja como analista, para platicar sobre la Selección Mexicana y el trabajo que está realizando Gerardo Martino. En las últimas horas, cansado de la ausencia de Javier Hernández en la ofensiva tricolor, realizó una columna para exigir su regreso y hasta dio la posible razón de su limpia.

"Chicharito es necesario en determinados partidos y en determinados momentos. Jugadores de ese nivel, eficacia, de esa alegría en ataque y de esa peligrosidad hace falta. Debería estar para ciertos partidos. El hecho de que no esté Javier es extradeportivo, no lo quieren aclarar y es por eso que Funes Mori es tomado en cuenta como mexicano", señaló con cierto enfado.

Más adelante añadió: "Raúl (Jiménez) es el más completo y contra cualquier rival es una garantía, pero hay que tener dos delanteros con características distintas y Raúl perfectamente podría combinarse con Chicharito. Henry Martín también se le puede sacar mucho provecho y Alexis Vega también puede jugar por ahí".

"Es cuestión de contar con tres jugadores que en determinado momento, según el rival los puedes utilizar, pero si te limitas solo tienes dos características y a lo mejor no te resuelven el problema por cierta terquedad que hay por no querer llamar a Javier Hernández", apuntó con contundencia, destrozando por completo al Tata por no querer citar al delantero de Los Angeles Galaxy desde el 2019.

No conforme con esto, mencionó: "Hay muchos intereses en la Selección Mexicana, y lo que quiere la Federación es que los jugadores se disciplinen a las indicaciones que dicen los dirigentes y si se les paga equis cantidad por los anuncios comerciales, tienen que firmar, quedarse callados y no decir nada. En cambio, Javier ha sido uno de los que ha estado hablando, se ha estado manifestando y quejando de la explotación de la imagen. Estoy convencido. Y eso puede ser uno de los motivos, pero eso no lo quieren decir abiertamente porque se echan a toda la gente encima".

¿Qué dijo Chicharito Hernández en los últimos días?

Javier dejó claro que está esperando por el llamado de Martino de cara al Mundial de Qatar 2022. "Como siempre lo he dicho, si no quisiera estar en la Selección ya me hubiera retirado de la Selección Mexicana. Como jugador de futbol lo estoy haciendo como me enseñó mi abuelo, como me enseñó mi padre. Si quieres ser jugador de la Selección tienes que sobresalir en tu equipo y de toda la gente de tu país para poder ser llamado y considerado y al final de cuentas es lo que está en mi mente", subrayó.