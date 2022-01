Justo el día en el que cumplió 38 años de edad, el 12 de enero de 2022, Oribe Peralta anunció su retiro del futbol profesional tras una trayectoria de casi 19 años, y tras decir adiós a las canchas mencionó el motivo que lo llevó a tomar la decisión, reveló sus tres momentos claves de su carrera y también cuál de sus apodos es el favorito.

Sobre el motivo que lo llevó a optar por el retiro, Oribe Peralta confesó que "creo que llega un punto en la vida en donde las prioridades van cambiando y para mí el estar con mi familia ha hecho todas las cosas más fáciles. Al final de cuentas para mí hay cosas más importantes, entonces es ahí cuando entiendes que las prioridades ya son otras. No había la necesidad de que me fuera a buscar algunos otros intentos".

Tomando como referencia su debut el 22 de febrero de 2003, Oribe Peralta dijo que tras jugar en siete equipos (Morelia, León, Monterrey, Jaguares, Santos, América y Guadalajara) y de pasar con la selección mexicana entre 2005 y 2018 "me voy tranquilo porque siempre di mi máximo, creo que cuando lo haces de esa manera en cualquier cosa a la que te dediques no hay como arrepentirte" y sobre su futuro apuntó que "muchas personas se me han acercado después de anunciar mi retiro, estoy agradecido. Quiero aclarar la mente, no estoy cerrado a continuar en el fútbol, por ahora estoy enfocado en proyectos personales".

Cepillo o Hermoso

A lo largo de su carrera, Oribe Peralta tuvo dos apodos que los distinguieron: Cepillo y Hermoso. Y de los dos, el ya exfutbilista eligió su favorito: "cada quien me va a recordar cómo le parezca, en lo personal me gusta más el apodo de Cepillo porque es el inicio de todo, mis orígenes y lo que me costó triunfar para después ser el Hermoso".

En entrevista con Marca, Oribe Peralta mencionó los momentos favoritos en su carrera, uno de ellos, claro está, fue en los Juegos Olímpicos Londres 2012 con la selección mexicana. "Hay tres momentos inolvidables, cuando casi me retiro por una fractura, mi falta de minutos en Santos y el encontrarme con mi esposa gracias al futbol. En los futbolístico, el número uno es la medalla de oro".