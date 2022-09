A sus 24 años de edad, el mediocampista del Ajax Edson Álvarez está perfilado para integrar la lista definitiva de 26 jugadores que el director técnico Gerardo el Tata Martino presentará para Qatar 2022, que para el futbolista originario de Tlalnepantla, Estados de México, será el segundo de su carrera profesional.

La trayectoria de Edson Álvarez con la selección mexicana comenzó en 2017 cuando el colombiano Juan Carlos Osorio era el director técnico. Desde entonces el jugador surgido de las Águilas del América ha participado en 55 partidos con la camiseta del representativo nacional.

En conferencia de prensa previa a los partidos de preparación de la selección mexicana contra Perú y Colombia, Edson Álvarez señaló que "es un orgullo para mí estar acá, me siento en un momento más maduro en mi vida. El hecho de jugar en Europa, el hecho de estar lejos de mi familia me ha hecho madurar bastante, también lo mucho que he aprendido en la cancha. He aprendido a entender el juego en Europa y a posicionarme, en México jugaba a las ganas que tenía".

Con la experiencia de haber jugado el Mundial Rusia 2018 en el que cometió un error, un autogol, contra Suecia, Edson Álvarez espera llegar a Qatar 2022 con mayor jerarquía y con el objetivo "de ser el líder, obviamente que me gustaría serlo, asumir ese rol, porque sé que puedo y me gusta tomar ese tipo de responsabilidades... Cada quien en su lugar le toca hacer lo que le corresponde. Ustedes son los críticos del futbol, a nosotros nos toca ser los que están en la cancha. Cada quien asume el rol. No solo es de ahora, ha sido de procesos pasados. Cuando estuve con Osorio, fue lo mismo. Tampoco es algo que nos asuste. Sabemos la presión que tenemos por ser México, lo que la gente espera de nosotros. A mí, en vez de asustarme, me motiva y me hace ser más responsable en todo lo que tengo que hacer".

Comparan a Edson Álvarez con Franz Beckenbauer

Por su capacidad para jugar como defensa central y como centrocampista, así como de recuperar el balón y salir jugando, Edson Álvarez ha sido comparado con el legendario Franz Beckenbauer y hay quien le ha llamado el Beckenbauer de Tlalnepantla. El seleccionador mexicano reaccionó con buen humor a ese apodo: "A mí me da risa. No creo que tenga nada que ver, compararme con leyendas mundiales".