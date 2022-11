Estamos a escasas semanas del inicio del Mundial de Qatar 2022, y uno de los temas de debate en los principales medios de comunicación de México es el puesto de Director Técnico de la Selección Nacional. Y es que Gerardo Martino, actual entrenador, abandonará el cargo tras la participación en el torneo más importante del planeta, sea cual sea el resultado final.

La danza de candidatos comenzó hace rato, y algunos apuntados son Miguel Herrera (hoy en Tigres UANL), Nicolás Larcamón (hoy en Puebla) y Guillermo Almada (hoy en Pachuca). El primero de ellos ya estuvo al mando del Tri y desde entonces ha hecho lo imposible para regresar; mientras que los otros dos son extranjeros que están realizando un gran trabajo en la Liga MX y meten presión para ser considerados.

Sin embargo, hay un "tapado" que podría derrumbar las ilusiones de estos tres estrategas. Se trata, ni más ni menos, que de Diego Cocca, quien se consagró como Bicampeón del futbol mexicano con el Atlas y actualmente se encuentra sin trabajo. A pesar de que los rumores apuntaban a que se iría a Europa, todo parece indicar que su objetivo es tener una oportunidad en la Selección Mexicana.

De acuerdo a la información brindada por Diario El Universal, un grupo de directivos de la Liga MX ven con muy buenos ojos que el nacido en Buenos Aires sea el nuevo timonel del Tri y están impulsando su nombre en la FMF. Por supuesto, el hombre implicado está totalmente ilusionado con este proyecto y dará el sí ante una hipotética propuesta formal.

Diego Cocca quiere dirigir a la Selección Mexicana

El sueño de Diego Cocca no es de ahora, recordemos que anteriormente lanzó algunas indirectas para poder dirigir al Tri. En agosto de este año, por ejemplo, le preguntaron en qué equipo le gustaría entrenar a Alexis Vega, el crack de Chivas. Sin dudarlo, respondió: "No lo sé, ojalá en la Selección Mexicana, seguramente él va a seguir estando, y yo no lo sé".