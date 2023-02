Los días siguen avanzando y la Dirección Ejecutiva de Selecciones Nacionales encabezada por Rodrigo Ares de Parga continúa realizando entrevistas a los candidatos para nuevo director técnico de la selección mexicana para el proceso de la Copa del Mundo United 2026.

Por el momento se ha comentado que los principales candidatos son Miguel Herrera, Guillermo Almada, Marcelo Bielsa, Ignacio Ambriz y Diego Cocca; se rumora también que está contemplado Antonio Mohamed y este podría ser el último prospecto antes de turnar las conclusiones al Comité de Selecciones Nacionales.

También trascendió que Jaime Lozano quedó fuera de la contienda y que no le interesa quedar como auxiliar ni como responsable de la selección mexicana sub 23. En medio de ese desfile de nombres, un aspirante inesperado ha levantado la mano para ser considerado entre los candidatos a ser nuevo entrenador del Tri.

A veinte años de haber comenzado su carrera como director técnico, Daniel Guzmán ha dirigido en la primera división a Chivas de Guadalajara, Veracruz, Tecos, Atlas, Santos, Tigres, Puebla, Atlante y Tijuana; en el ascenso ha estado con Leones Negros y Tampico Madero, y actualmente dirige al Tepatitlán de la Liga Expansión MX. Por esa experiencia, el llamado Travieso dijo que "siempre me voy a auto candidatear, porque si todos tienen la posibilidad de llegar a la selección nacional por méritos propios, entonces a mí me gustaría representar a México en justas internacionales, porque soy mexicano, porque he sido seleccionado como jugador, como entrenador tengo logros y siempre he dicho que sea un proyecto el que te lleve a ser técnico nacional".

El Travieso Guzmán prefiera un entrenador mexicano

En entrevista para AS, Daniel Guzmán recordó que fue campeón con Santos y por ello puede aspirar a dirigir a la selección mexicana: "somos de la camada de los Miguel Herrera, de todos esos jugadores y siempre lo he dicho, yo quería aspirar a más y me dijeron hay que ser campeón y lo fui en 2008, he sacado a equipos de los últimos lugares del descenso y los he hecho subcampeones, entonces, me siento muy preparado, he viajado por todo el mundo y lo más importante en darle identidad a nuestra selección nacional, como mexicano que soy se como piensa el mexicano y si llevamos toda esa idiosincrasia o esa filosofía al terreno de juego y con trabajo arduo y una gran mentalización tratar de aportar, no solo al quinto partido, claro que me siento con la capacidad y los logros que tengo". Sobre si el entrenador nacional debe ser mexicano o extranjero, el Travieso Guzmán comentó: si me das a escoger, priorizaría a un técnico mexicano, ahí está el Chepo (José Manuel de la Torre) con tres títulos, Miguel (Herrera) con dos, así que si quieres darle identidad a la selección nacional, pues tendría que ser un técnico mexicano.