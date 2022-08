De derecha, de cabeza, de zurda... Robert Lewandowski se vale de cualquier parte de su cuerpo para marcar goles. El delantero polaco cuenta con una infinita cantidad de recursos para mandar el balón al fondo de las redes y eso lo convierte en una pesadilla para cualquier defensa. Da lo mismo si es en la Bundesliga o en La Liga, su nombre siempre funciona como sinónimo de gol.

No es un secreto que el crack del Barcelona es uno de los jugadores a seguir en el Mundial Qatar 2022. Tampoco lo es el hecho de que la Selección Mexicana no puede perderlo de vista ni siquiera por un segundo, en el debut contra Polonia por el Grupo C. Sin embargo, detener a Lewandowski no es imposible y hay un defensa mexicano que puede dar testimonio de ello: Carlos Salcedo.

El defensa, que actualmente milita en Juárez, tuvo una etapa muy interesante en el futbol alemán, donde vistió los colores del Eintracht Frankfurt. A pesar de que solo fueron dos temporadas con las Águilas, Salcedo completó muy buenas actuaciones y se consolidó como uno de los pilares más importantes en el esquema de Niko Kovac, tanto en el 4-3-3 como en el 3-5-2.

La propuesta del croata funcionó a la perfección en la final de la DFB Pokal 2017-2018, pues el Frankfurt dio la sorpresa al imponerse ante el todopoderoso Bayern Munich por 3-1. En ese partido Salcedo tuvo un alto rendimiento como central por izquierda, ganando la mayoría de los duelos en el área y manteniendo una buena comunicación con sus compañeros de zaga.

Es cierto que no pudo evitar que Lewandowski marcara en el Olímpico de Berlín, pero Salcedo lo mantuvo neutralizado durante buena parte del partido y eso le permitió al Frankfurt competir desde el orden ante un gigante como el Bayern Munich. Es así como las Águilas se quedaron con un título y pusieron fin a tres décadas de sequía.

Tres años más tarde, Lewandowski y Salcedo volvieron a verse las caras en la final del Mundial de Clubes 2021. Y aunque en los papeles se trataba de un partido con diferencias abismales entre Bayern Munich y Tigres, el central mexicano desempolvó el libreto del Frankfurt para mantener al polaco bajo control y permitirle a los Felinos soñar con una victoria que no llegó.

La experiencia de Salcedo habría sido de gran utilidad para la Selección Mexicana, especialmente para ese debut contra Polonia el próximo 22 de noviembre. Y es que después de todo, controlar a Lewandowski es algo de lo que pocos pueden presumir y seguramente le hará mucha falta al Tri en ese camino por un boleto a los octavos de final del Mundial Qatar 2022.