Faltan exactamente dos meses para que ruede el balón en el Mundial Qatar 2022, donde la Selección Mexicana tiene el enorme reto de trascender y alcanzar el quinto partido. Sin embargo, el Tri llega con muchas dudas al certamen luego de las decepcionantes presentaciones en las Eliminatorias y en los recientes amistosos disputados en Estados Unidos.

Es por eso que Guillermo Ochoa tiene una visión muy particular sobre la mentalidad con la que debe llegar la Selección Mexicana a la Copa del Mundo. El experimentado guardameta del Club América considera el Tri no es favorito ni siquiera en el Grupo C, por lo que espera que logren dar la sorpresa ante rivales que vienen en un mejor momento.

"Sin vernos más de lo que somos el día de hoy, somos una selección que siempre nos han tocado grupos difíciles y ahora es llegar a cambiar todo. Seamos conscientes, México tiene que ser la sorpresa, no somos favoritos ni del grupo ni del Mundial. México tiene que dar la campanada. Vamos a pelear", dijo Ochoa en conferencia de prensa.

El portero de la Selección Mexicana, además, destaca la necesidad de que el colectivo sea mucho más importante que lo individual. Es por eso que no se distrae ante la histórica hazaña de llegar a cinco Mundiales defendiendo la portería del Tri, sino llegar lo más lejos posible en el certamen y superar la barrera de los octavos de final.

“Las estadísticas están para eso, para romperlas, superarlas, sería algo bonito superar esa marca, no me enfoco en lo personal, sino en lo grupal, espero que nos vaya bien. Lo que suma es romper récord grupales, ojalá se pueda dar, que nos vaya bien en lo individual, significa que nos va a ir bien en lo grupal", concluyó.