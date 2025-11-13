¿Juega Harry Kane? Las alineaciones de Inglaterra vs. Serbia por las Eliminatorias UEFA

Este jueves 13 de noviembre comienza a disputarse una nueva Fecha FIFA en Europa. En este caso, Inglaterra y Serbia se enfrentan por el Grupo K de las Eliminatorias UEFA en un partido que se lleva a cabo en el Estadio de Wembley e inicia a las 13:45hs (CDMX).

Con respecto a la selección local, Inglaterra ya se aseguró su lugar en el Mundial 2026 por lo que no juega con esa presión. De todos modos, los próximos partidos le servirán a Thomas Tuchel para seguir conociendo a los jugadores y profundizando en su modelo de juego.

Por su parte, Serbia está lejos de haber conseguido su plaza para el Mundial 2026 de hecho en la actualidad ni siquiera se ubica 2° en zona de repesca. Veljko Paunovic debuta en esta Fecha FIFA con el equipo y buscará conseguir un buen resultado frente a Inglaterra.

La alineación de Inglaterra

Jordan Pickford

Reece James

Ezri Konsa

John Stones

Nico O’Reilly

Declan Rice

Elliot Anderson

Bukayo Saka

Morgan Rogers

Marcus Rashford

Harry Kane

La alineación de Serbia

Rajkovic

Mimovic

Milenkovic

Pavlovic

Terzic

Gudelj

Lukic

Zivkovic

Ilic

Kostic

Vlahovic