Eliminatorias UEFA

¿Juega Harry Kane? Las alineaciones de Inglaterra vs. Serbia por las Eliminatorias UEFA

Inglaterra y Serbia se enfrentan este jueves por las Eliminatorias UEFA. Las alineaciones de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Este jueves 13 de noviembre comienza a disputarse una nueva Fecha FIFA en Europa. En este caso, Inglaterra y Serbia se enfrentan por el Grupo K de las Eliminatorias UEFA en un partido que se lleva a cabo en el Estadio de Wembley e inicia a las 13:45hs (CDMX).

Con respecto a la selección local, Inglaterra ya se aseguró su lugar en el Mundial 2026 por lo que no juega con esa presión. De todos modos, los próximos partidos le servirán a Thomas Tuchel para seguir conociendo a los jugadores y profundizando en su modelo de juego.

Por su parte, Serbia está lejos de haber conseguido su plaza para el Mundial 2026 de hecho en la actualidad ni siquiera se ubica 2° en zona de repesca. Veljko Paunovic debuta en esta Fecha FIFA con el equipo y buscará conseguir un buen resultado frente a Inglaterra.

La alineación de Inglaterra

  • Jordan Pickford
  • Reece James
  • Ezri Konsa
  • John Stones
  • Nico O’Reilly
  • Declan Rice
  • Elliot Anderson
  • Bukayo Saka
  • Morgan Rogers
  • Marcus Rashford
  • Harry Kane
La alineación de Serbia

  • Rajkovic
  • Mimovic
  • Milenkovic
  • Pavlovic
  • Terzic
  • Gudelj
  • Lukic
  • Zivkovic
  • Ilic
  • Kostic
  • Vlahovic
