¿Juega Harry Kane? Las alineaciones de Inglaterra vs. Serbia por las Eliminatorias UEFA

Este jueves 13 de noviembre comienza a disputarse una nueva Fecha FIFA en Europa. En este caso, Inglaterra y Serbia se enfrentan por el Grupo K de las Eliminatorias UEFA en un partido que se lleva a cabo en el Estadio de Wembley e inicia a las 13:45hs (CDMX).
Con respecto a la selección local, Inglaterra ya se aseguró su lugar en el Mundial 2026 por lo que no juega con esa presión. De todos modos, los próximos partidos le servirán a Thomas Tuchel para seguir conociendo a los jugadores y profundizando en su modelo de juego.
Por su parte, Serbia está lejos de haber conseguido su plaza para el Mundial 2026 de hecho en la actualidad ni siquiera se ubica 2° en zona de repesca. Veljko Paunovic debuta en esta Fecha FIFA con el equipo y buscará conseguir un buen resultado frente a Inglaterra.
La alineación de Inglaterra
- Jordan Pickford
- Reece James
- Ezri Konsa
- John Stones
- Nico O’Reilly
- Declan Rice
- Elliot Anderson
- Bukayo Saka
- Morgan Rogers
- Marcus Rashford
- Harry Kane
La alineación de Serbia
- Rajkovic
- Mimovic
- Milenkovic
- Pavlovic
- Terzic
- Gudelj
- Lukic
- Zivkovic
- Ilic
- Kostic
- Vlahovic
