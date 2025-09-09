Este martes 9 de septiembre se disputan los últimos partidos de la Fecha FIFA. Uno de los encuentros más atractivos tiene como protagonistas a Serbia y a Inglaterra, que se cruzan por las Eliminatorias UEFA a partir de las 12:45hs (CDMX) en el Estadio Rajko Mitic de Belgrado.

Este es un duelo clave para Serbia en su intención de clasificar directo al Mundial 2026. Inglaterra está 1° a 5 puntos, pero los serbios tienen un partido pendiente y una victoria hoy frente a los Three Lions los pondría en una buena posición para intentar llegar a la primera posición.

Con respecto a Inglaterra, este será el sexto partido de Thomas Tuchel al mando de esta selección. Los Three Lions vienen de ganarle por 2-0 a Andorra y si derrotan este martes a Serbia parece muy difícil que se les escape el boleto directo al Mundial 2026.

La probable alineación de Serbia

Petrovic

Veljkovic

Milenkovic

Pavlovic

Lukic

Zivkovic

Kostic

Ilic

Katai

Vlahovic

Jovic

La probable alineación de Inglaterra