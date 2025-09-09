Este martes 9 de septiembre se disputan los últimos partidos de la Fecha FIFA. Uno de los encuentros más atractivos tiene como protagonistas a Serbia y a Inglaterra, que se cruzan por las Eliminatorias UEFA a partir de las 12:45hs (CDMX) en el Estadio Rajko Mitic de Belgrado.
Este es un duelo clave para Serbia en su intención de clasificar directo al Mundial 2026. Inglaterra está 1° a 5 puntos, pero los serbios tienen un partido pendiente y una victoria hoy frente a los Three Lions los pondría en una buena posición para intentar llegar a la primera posición.
Con respecto a Inglaterra, este será el sexto partido de Thomas Tuchel al mando de esta selección. Los Three Lions vienen de ganarle por 2-0 a Andorra y si derrotan este martes a Serbia parece muy difícil que se les escape el boleto directo al Mundial 2026.
La probable alineación de Serbia
- Petrovic
- Veljkovic
- Milenkovic
- Pavlovic
- Lukic
- Zivkovic
- Kostic
- Ilic
- Katai
- Vlahovic
- Jovic
La probable alineación de Inglaterra
- Jordan Pickford
- Reece James
- Ezri Konsa
- Dan Burn
- Djed Spence
- Livramento
- Declan Rice
- Noni Madueke
- Marcus Rashford
- Eberechi Eze
- Harry Kane