Las alineaciones de Serbia vs. Inglaterra por las Eliminatorias UEFA

Serbia e Inglaterra se enfrentan en un duelo clave. Conoce los titulares de ambos equipos para el partido.

Por Patricio Hechem

Serbia e Inglaterra se enfrentan por las Eliminatorias UEFA
Este martes 9 de septiembre se disputan los últimos partidos de la Fecha FIFA. Uno de los encuentros más atractivos tiene como protagonistas a Serbia y a Inglaterra, que se cruzan por las Eliminatorias UEFA a partir de las 12:45hs (CDMX) en el Estadio Rajko Mitic de Belgrado.

Este es un duelo clave para Serbia en su intención de clasificar directo al Mundial 2026. Inglaterra está 1° a 5 puntos, pero los serbios tienen un partido pendiente y una victoria hoy frente a los Three Lions los pondría en una buena posición para intentar llegar a la primera posición.

Con respecto a Inglaterra, este será el sexto partido de Thomas Tuchel al mando de esta selección. Los Three Lions vienen de ganarle por 2-0 a Andorra y si derrotan este martes a Serbia parece muy difícil que se les escape el boleto directo al Mundial 2026.

La probable alineación de Serbia

  • Petrovic
  • Veljkovic
  • Milenkovic
  • Pavlovic
  • Lukic
  • Zivkovic
  • Kostic
  • Ilic
  • Katai
  • Vlahovic
  • Jovic

La probable alineación de Inglaterra

  • Jordan Pickford
  • Reece James
  • Ezri Konsa
  • Dan Burn
  • Djed Spence
  • Livramento
  • Declan Rice
  • Noni Madueke
  • Marcus Rashford
  • Eberechi Eze
  • Harry Kane
