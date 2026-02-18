La Selección Mexicana ultima detalles de su tour final previo al estreno tan esperado: el combinado nacional se despedirá de su público antes del Mundial 2026, y para ello protagonizará una gira con una serie de amistosos de calidad. El ‘Tri’ transita la cuenta regresiva y ya palpita lo que será el ansiado torneo de mitad de año, que se celebrará en parte en el país.

Tras los partidos de prueba anunciados ante Ghana (22 de mayo) y Australia (30 de mayo), quedaba definir el último juego. El equipo del ‘Vasco’ enfrentará a Serbia en el cierre de la preparación, para pulir errores y medirse ante un contrincante europe que le deje conclusiones finales. Y el adiós será en territorio mexicano, con sede definida en las últimas horas.

De acuerdo a lo revelado por FOX Sports, ratificada por Estadio Deportes, el México vs. Serbia se celebrará en el Estadio Nemesio Diez, de los ambientes más calientes de la Liga MX. El recinto ubicado a los 2600 metros de altura es la casa del Toluca, el equipo más exitoso del futbol mexicano en el último año. Fue el recinto elegido para albergar el último amistoso internacional previo a la Copa del Mundo.

México vuelve al Nemesio Diez de Toluca [Foto: Getty]

La Selección Mexicana tiene un grato antecedente reciente en el hogar de los ‘Diablos Rojos’. El 19 de noviembre del 2024, el ‘Tri’ goleó por 4-0 a Honduras en la revancha los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Allí, el ‘Infierno’ fue una fiesta y celebró los goles de la remontada y clasificación de la escuadra nacional. Ahora, será el host para recibir la despedida de la delegación mundialista.

De momento, no hay otros amistosos posteriores cerrados, por lo que tras el juego con Serbia en Toluca, lo siguiente sería el estreno en el Mundial. Cabe recordar que el debut de México en la competición será el 11 de junio, por lo que agregar más juegos en el medio sólo cansaría más a la plantilla. Ese partido inaugural con Sudáfrica quedó muy aproximado al cruce con los europeos.

En el enfrentamiento en cuestión ante el elenco serbio, Javier Aguirre podrá contar con sus estrellas que juegan en Europa, ya que será en el marco de una jornada FIFA. La Selección Mexicana podrá saludar por última vez a sus fanáticos antes de la cita mundial con todos sus futbolistas a disposición. ¿Podrán dejarlos conformes y con las expectativas bien altas?

