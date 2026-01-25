Por el último amistoso de la Selección Mexicana, el conjunto nacional derrotó 1-0 en Santa Cruz de la Sierra a la Selección Boliviana con gol de Germán Berterame. El Tri finalizó esta ventana con dos victorias tras también vencer por la mínima diferencia a Panamá.

Luego del partido, Javier Aguirre, entrenador del combinado nacional, habló sobre las expectativas de la afición: “Yo entiendo perfectamente que la gente quiere ver buen fútbol, goles y espectáculo, pero estos partidos los programamos para buscar jugadores que nos puedan aportar a la base que ya tenemos”.

Por otro lado, también habló sobre la mentalidad de los futbolistas para lo que viene: “El rival nos pone a prueba, nos exige y es ahí donde se ve quién tiene equilibrio emocional, ‘tamaños’ y buen juego para integrar la selección de cara al Mundial”

También se vio contento por el hecho del debut de varios jóvenes jugadores en el equipo en los dos encuentros: “Estoy muy contento con los cuatro o cinco jóvenes que aparecieron por primera vez en selección nacional y no me defraudaron

Ante la opinión de muchos aficionados por el rendimiento del equipo en el campo de juego, el Vasco aseguró que se va satisfecho con lo visto en la gira. “Sí, me voy tranquilo. Aquí es donde quería ver a jugadores, fuera de su zona de confort”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

Con el objetivo de seguir preparándose para el gran certamen internacional de junio, el cuadro dirigido por el entrenador Aguirre estará disputando otro duelo fuera de la Fecha FIFA. Será ante Islandia el próximo miércoles 25 de febrero desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro.

