En el marco del segundo y último amistoso de la gira de la Selección Mexicana, el conjunto nacional derrotó 1-0 en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, a la Selección Boliviana con anotación de Germán Berterame. El Tri cierra esta ventana con pleno de victorias tras también vencer por la mínima a Panamá.

Tras el duelo, el director técnico Javier Aguirre habló en conferencia de prensa con los medios y realizó un contundente pedido a los jugadores que quieran ser parte del combinado nacional en el Mundial 2026: “Les he pedido a los jugadores que estén sanos y jugando. A todos los tenemos en el radar y los estamos monitoreando, pero al mismo tiempo les hemos mandado nuestros buenos deseos“.

Y continuó: “Yo lo que les he pedido es que estén sanos y jugando. Si cumplen con estas condiciones, ya está de parte de nosotros (Cuerpo Técnico) si decidimos tomarlo en cuenta. Hoy estamos en enero y falta tiempo para entregar la lista definitiva“.

Este pedido viene a raíz de lo que ha sucedido con diferentes lesiones con futbolistas importantes que son parte del grupo y que son referentes: Edson Álvarez, Santiago Giménez, Rodrigo Huescas, Luis Chávez y ahora se sumó Israel Reyes.

Por otro lado, también comentó sobre un informante que se encuentra en Europa siguiendo a los jugadores mexicanos: “Se mueve para estar con ellos y nos informa. Es lo más que podemos hacer, estar cerca de ellos, además de cariño y un seguimiento, porque son jugadores importantes“.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

Con el objetivo de seguir preparándose para el gran certamen internacional de junio, el cuadro dirigido por el entrenador Javier Aguirre estará disputando otro duelo fuera de la Fecha FIFA. Será ante Islandia el próximo miércoles 25 de febrero desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro.

En síntesis