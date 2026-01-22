La Selección Mexicana visita a Panamá este jueves en un amistoso de preparación para la Copa del Mundo 2026. El Estadio Rommel Fernández Gutiérrez será el recinto que albergará este encuentro que promete ser atractivo por los estilos de ambos equipos.

Aunque México parte como favorito, Javier Aguirre aseguró ser un admirador del entrenador de Panamá –Thomas Christiansen– en la conferencia de prensa. Este estratega de 52 años jugó en Barcelona en su etapa de futbolista y luego dirigió a equipos como APOEL o Leeds United antes de recalar en su trabajo actual.

Thomas Christiansen, director técnico de Panamá (GETTY IMAGES)

“Me gusta muchísimo el entrenador, hace años. Le ha metido conceptos verdaderamente muy importantes al equipo panameño. Juegan muy bien al fútbol y tácticamente son muy buenos“, comenzó diciendo el Vasco Aguirre sobre su colega.

No conforme con ello, Javier lo postuló para dirigir nuevamente en el Viejo Continente o en la Liga MX una vez que finalice su etapa en Panamá: “Es un hombre de la escuela de Cruyff, estudioso, muy humilde en su trato. Yo creo que merece una oportunidad en Europa y en la liga de México, es un hombre muy valioso”.

Convocatoria casi definida de México para el Mundial 2026

A la hora de hablar punualmente sobre los amistosos que disputará la Selección Mexicana, Aguirre aseguró que le servirá para terminar de ajustar algunos detalles de la lista final, aunque adelanó que la convocatoria ya está avanzada.

“Estos partidos, ante Panamá y Bolivia, son evidentemente para disipar algunas dudas, porque claro que estamos muy avanzados en la elección de los jugadores, ya tenemos una idea de juego, pero esto se va a plasmar cuando ya tengas un equipo base y entrenamientos”, sostuvo el Vasco.

