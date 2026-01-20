El Mundial 2026 está cada vez más cerca y la Selección Mexicana empieza a agotar sus últimas oportunidades de llegar de la mejor manera. El combinado dirigido por Javier Aguirre afrontará, durante el mes de enero, dos amistosos en el continente americano con la intención de reforzar la idea de juego.

En primera instancia, el Tri viajará a Panamá para medirse contra los conducidos por Thomas Christiansen, pero luego volará más al sur para visitar a Bolivia en Santa Cruz de la Sierra. La Verde se está alistando para disputar el repechaje ante Suriname, el próximo 26 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey, y este encuentro lo tomará como el final de los preparativos para dicho desafío.

Bolivia ya le mostró su respeto a México

En la antesala de lo que será el amistoso que se disputará el siguiente domingo 25 de marzo en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, integrantes del equipo sudamericano elogiaron al conjunto azteca. ”Seguiremos esforzándonos de la mejor manera para llegar contra México, que será más fuerte porque es un equipo integrado por jugadores con más técnica”, comentó Robson Matheus, mediocampista de Bolívar, destacando el poderío de sus próximos rivales.

Los convocados de México para enfrentar a Bolivia

Aprovechando el parón de la Liga MX, Javier Aguirre armó una interesante convocatoria de futbolistas a pesar de no poder contar con los internacionales. Los elegidos por el Vasco fueron:

Porteros: Luis Ángel Malagón, Raúl “Tala” Rangel y Carlos Acevedo.

Luis Ángel Malagón, Raúl “Tala” Rangel y Carlos Acevedo. Defensas: Richard Ledezma, Jorge Sánchez, Víctor Guzmán, Israel Reyes, Ramón Juárez, Eduardo Águila, Everardo López, Jesús Gallardo y Bryan González.

Richard Ledezma, Jorge Sánchez, Víctor Guzmán, Israel Reyes, Ramón Juárez, Eduardo Águila, Everardo López, Jesús Gallardo y Bryan González. Mediocampistas: Luis Romo, Erik Lira, Denzell García, Iker Fimbres, Carlos Rodríguez, Kevin Castañeda, Obed Vargas, Marcel Ruiz, Brian Gutiérrez, Diego Lainez, Roberto “Piojo” Alvarado y Gilberto Mora.

Luis Romo, Erik Lira, Denzell García, Iker Fimbres, Carlos Rodríguez, Kevin Castañeda, Obed Vargas, Marcel Ruiz, Brian Gutiérrez, Diego Lainez, Roberto “Piojo” Alvarado y Gilberto Mora. Delanteros: Ángel Sepúlveda, Germán Berterame, y Armando “Hormiga” González.

