Esta semana se está disputando el último Masters 1000 de la temporada del tenis. A pesar de que falta poco para que finalice el año, aún faltan por definirse detalles importantes en este deporte y uno de estos aspectos es precisamente el número 1 del Ranking ATP.

Publicidad

Publicidad

Por el momento el líder de la clasificación es Carlos Alcaraz, quien recuperó el #1 del mundo luego de ganar el US Open 2025. Sin embargo, el español sufrió una derrota inesperada en el Masters 1000 de París que le da una gran oportunidad a Jannik Sinner de volver a la cima.

ver también La decisión que tomó Jannik Sinner sobre su futuro luego de ganarle a Carlos Alcaraz en el Six Kings Slam

¿Qué resultado necesita Jannik Sinner?

Si Jannik Sinner sale campeón en el Masters 1000 de París, el italiano recuperará el número 1 del Ranking ATP. El tenista de 24 años llegaría a los 11500 puntos en caso de coronarse, por lo que pasaría a Carlos Alcaraz quien actualmente posee 11250 unidades.

Carlos Alcaraz quedó eliminado en su primer partido en París luego de perder por 4-6 6-3 y 6-4 con Cameron Norrie, en lo que fue un resultado más que sorprendente. Antes del encuentro del español, Jannik Sinner había manifestado que veía casi imposible el #1 del ranking antes de fin de año.

Publicidad

Publicidad

Jannik Sinner viene de ser campeón en el ATP 500 de Viena (Getty Images)

No obstante, ahora la situación cambió por completo con la temprana eliminación de Carlos Alcaraz. Jannik Sinner es el gran favorito a ganar el Masters 1000 de París y ahora tendrá una motivación extra para dar su mejor nivel y recuperar así el número 1 del mundo.

Por otro lado, si el italiano logra coronarse y recuperar el #1 del Ranking ATP, después Jannik Sinner deberá defender sus puntos en el ATP Finals (es decir, salir campeón). De lo contrario, Carlos Alcaraz volverá a estar en lo más alto y terminaría en la cima en 2025.

Publicidad