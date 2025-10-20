Jannik Sinner derrotó con contundencia por 6-2 y 6-4 a Carlos Alcaraz en lo que fue la final del sábado pasado del Six Kings Slam. Si bien este duelo no cuenta como un partido oficial, el tenista obtuvo 6 millones de dólares de su participación en el torneo de exhibición.

Solo quedan unos pocos torneos de suma importancia antes de que finalice la temporada 2025 de tenis. El Masters 1000 de París y el ATP Finals son dos de ellos, mientras que el último es el Finals 8 de la Copa Davis, certamen en el que Italia defiende su título.

Este lunes la Copa Davis anunció los cinco integrantes de cada país que clasificaron al Finals 8. La gran sorpresa es la ausencia de Jannik Sinner en Italia, quien decidió tomar otro rumbo en este final de temporada después de haber sido clave en el título de su país en la Copa Davis 2024.

El #2 del mundo dirá presente en el Masters 1000 de París y su año finalizaría en el ATP Finals en Turín. El 2025 de Jannik Sinner fue complejo; el italiano lo empezó ganando el Abierto de Australia, luego estuvo tres meses suspendido, y después obtuvo Wimbledon, entre otros hitos.

Jannik Sinner fue campeón de la Copa Davis 2024 (Getty Images)

De todos modos, todavía existe una mínima posibilidad de que Jannik Sinner juegue en la Copa Davis porque los capitanes tienen hasta una semana antes del Finals 8 para hacer cambios en su equipo. Se confirmó que Carlos Alcaraz estará con España y Alexander Zverev también lo hará con Alemania, entre otros jugadores que disputarán el torneo.

El equipo de Italia sin Jannik Sinner

Lorenzo Musetti (8° del ranking)

Flavio Cobolli (22° del ranking)

Matteo Berrettini (73° del ranking)

Simone Bolelli (sin ranking individual)

Andrea Vavassori (338° del ranking)

