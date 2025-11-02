Es tendencia:
¡Con nuevo número uno! Así quedó el Ranking ATP tras el título de Jannik Sinner en el Masters 1000 de París

Jannik Sinner se consagró por primera vez en el Masters 1000 de París. El detalle de los cambios que se produjeron en el Ranking ATP.

Por Patricio Hechem

Jannik Sinner se consagró en el Masters 1000 de París
© Getty ImagesJannik Sinner se consagró en el Masters 1000 de París

Jannik Sinner derrotó por 6-4 y 7-6 (4) a Félix Auger-Aliassime y se consagró por primera vez en su carrera en el Masters 1000 de París. Con esta coronación, el italiano llegó a su quinto título en el año y ahora se preparará para el ATP Finals en Turín.

Jannik Sinner barrió a todos los rivales que se le cruzaron en el camino en París. Y el nacido en San Candido tenía una motivación: recuperar el número del ranking ATP. La temprana eliminación de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de la capital francesa le dio una oportunidad inesperada al italiano.

Tras la derrota del español, el italiano necesitaba coronarse en París para recuperar el #1 del mundo y es precisamente lo que hizo. De esta manera, luego de perder esta ubicación tras el título de Carlos Alcaraz en el US Open, Jannik Sinner vuelve a estar en lo más alto de la cima.

Aparte de lo involucrado con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, se produjeron otros cuatro movimientos en el top10. Félix Auger-Aliassime, el subcampeón en París, avanzó dos posiciones y quedó 8°, mientras que Ben Shelton escaló un lugar y está 6°.

Por último, Alex De Minaur, Lorenzo Musetti y Casper Ruud retrocedieron un casillero en el ranking ATP y quedaron 7°, 9° y 10°, respectivamente. La temporada 2025 del tenis está llegando a su fin y el torneo más importante que queda es el ATP Finals, el cual se llevará a cabo del 9 al 16 de noviembre.

El top20 del Ranking ATP

PosiciónTenistaPuntos
1Jannik Sinner11500
2Carlos Alcaraz11250
3Alexander Zverev5560
4Taylor Fritz4735
5Novak Djoković4580
6Ben Shelton3970
7Alex de Minaur3935
8Félix Auger-Aliassime3845
9Lorenzo Musetti3645
10Casper Ruud3235
11Jack Draper2990
12Daniil Medvedev2960
13Alexander Bublik2870
14Alejandro Davidovich Fokina2635
15Holger Rune2590
16Andrey Rublev2560
17Jiří Lehečka2415
18Karen Khachanov2320
19Jakub Mensik2190
20Tommy Paul2100
patricio hechem
Patricio Hechem
