Jannik Sinner derrotó por 6-4 y 7-6 (4) a Félix Auger-Aliassime y se consagró por primera vez en su carrera en el Masters 1000 de París. Con esta coronación, el italiano llegó a su quinto título en el año y ahora se preparará para el ATP Finals en Turín.

Publicidad

Publicidad

Jannik Sinner barrió a todos los rivales que se le cruzaron en el camino en París. Y el nacido en San Candido tenía una motivación: recuperar el número del ranking ATP. La temprana eliminación de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de la capital francesa le dio una oportunidad inesperada al italiano.

Tras la derrota del español, el italiano necesitaba coronarse en París para recuperar el #1 del mundo y es precisamente lo que hizo. De esta manera, luego de perder esta ubicación tras el título de Carlos Alcaraz en el US Open, Jannik Sinner vuelve a estar en lo más alto de la cima.

Aparte de lo involucrado con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, se produjeron otros cuatro movimientos en el top10. Félix Auger-Aliassime, el subcampeón en París, avanzó dos posiciones y quedó 8°, mientras que Ben Shelton escaló un lugar y está 6°.

Publicidad

Publicidad

Por último, Alex De Minaur, Lorenzo Musetti y Casper Ruud retrocedieron un casillero en el ranking ATP y quedaron 7°, 9° y 10°, respectivamente. La temporada 2025 del tenis está llegando a su fin y el torneo más importante que queda es el ATP Finals, el cual se llevará a cabo del 9 al 16 de noviembre.

El top20 del Ranking ATP