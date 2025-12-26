Rafael Nadal es uno de los mejores tenistas de la historia. El español obtuvo 22 Grand Slam a lo largo de su carrera y es el segundo máximo ganador de Majors por detrás de Novak Djokovic, quien consiguió 24 hasta el momento. Es por eso que el nacido en Mallorca es palabra autorizada.

Un poco más de un año de su retiro, Rafael Nadal recibió el Premio Leyenda 2025 en una gala organizada por el Diario AS. Allí, el ex tenista le concedió una entrevista a dicho medio y allí habló del pasado, presente y futuro. Además, el mallorquín reveló qué diferencias hay entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Primero, Rafael Nadal describió a su compatriota: “Carlos (Alcaraz) es más aleatorio, comete más errores, hace puntos más espectaculares, a veces no tiene un patrón tan definido. Eso lo hace impredecible y divertido para el espectador”, comentó el español en Diario AS.

“Jannik (Sinner) es un jugador más metódico, centrado, con un patrón de juego más definido y que va añadiendo cosas poco a poco. Por eso es tan sólido y pierde muy pocos partidos”, expresó Rafael Nadal acerca de Jannik Sinner, el actual #2 del mundo.

Carlos Alcaraz y Rafael Nadal juntos en París 2024 (Getty Images)

Por otro lado, el español se refirió acerca de que a Carlos Alcaraz a veces lo consideren un jugador irregular: “A veces parece que Carlos es más disperso, pero cuando ves los resultados… ha tenido un año increíblemente regular y sólido en todos los torneos importantes. Por eso me hace gracia cuando oigo que es disperso: los resultados dicen lo contrario“.

¿Se volvería a enfrentar con Roger Federer?

En la entrevista le consultaron a Rafael Nadal si le gustaría volver a enfrentarse con Roger Federer, considerando que tiempo atrás confesó que la adrenalina de la competencia no la ha podido encontrar en otro lado: “Creo que nunca volverá a ser lo mismo, ni lo pretendo. Pero en el futuro, ¿quién sabe?”.

“Si nos divierte, si conseguimos hacer algo que tenga sentido y nos apetezca… ¿por qué no? No hay ninguna puerta cerrada a volver a tomar una raqueta, pero tendría que prepararme a conciencia. Cuando sales a jugar, quieres estar preparado, y ahora mismo no lo estoy. Necesitaría un tiempo prudencial”, expresó Rafael Nadal.

