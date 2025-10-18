Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentaron este sábado 18 de octubre por sexta vez en la temporada. Si bien este duelo no contabiliza como un partido oficial, ambos tenistas lucharon hoy por llevarse el premio millonario que entregaba el Six Kings Slam al ganador.

Y si en la previa se esperaba que fuera un partido más igualado, la realidad fue distinta debido a que Jannik Sinner dominó la final del Six Kings Slam de principio a fin. El italiano estuvo conectado desde el primer punto y le ganó a Carlos Alcaraz por 6-2 y 6-4 sin mucho problema.

¿Cuánto dinero obtuvo Jannik Sinner?

Jannik Sinner obtuvo 4,5 millones de dólares por derrotar a Carlos Alcaraz en la final del Six Kings Slam. Si a este número se le suma lo que recibió el italiano por participar de este torneo de exhibición, es decir 1,5 millones, el #2 del mundo se lleva 6 millones a su casa.

Ningún torneo oficial del calendario otorga un premio tan millonario. Lo más cercano es el US Open, Grand Slam que le dio 5 millones de dólares justamente a Carlos Alcaraz por haber sido el campeón de la edición de 2025 luego de vencer precisamente a Jannik Sinner.

Este es el segundo triunfo del italiano por sobre el murciano en la temporada (en 6 duelos totales). Sin embargo, como mencionamos anteriormente, este partido no se contabiliza como oficial por lo que Carlos Alcaraz sigue 10-5 en los cruces entre sí.

Los millones que lleva ganados Jannik Sinner en 2025

El número dos del mundo había acumulado hasta el momento un poco más de 12 millones de dólares en 2025. Luego de ganar el Six Kings Slam, Jannik Sinner acaba de llegar a una cifra obtenida de aproximadamente 18 millones y todavía puede extender este número un poco más.

