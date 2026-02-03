Este martes Tigres tendrá que disputar un partido muy frío en las gélidas zonas de Canadá. Y es que el primer partido del equipo de Guido Pizarro será ante el Forge FC, quienes juegan como locales. La alineación podría ser distinta a la que hemos venido viendo en la Liga MX debido a estas condiciones, mientras que los rivales saben cómo disputar estos duelos en casa ahora en Concachampions.

Publicidad

Publicidad

En el caso de la escuadra de la UANL llegan con una victoria del fin de semana ante León. Sin embargo, en ese enfrentamiento perdieron a André Pierre Gignac, quien fue expulsado por primera vez en la Liga MX. Lo importante es que esta sanción no aplica en esta competencia, por lo que sin problema será contemplado.

Por parte del Forge aún no comienzan su competencia de manera oficial, es decir, la Canadian Premier League, por lo que el equipo como tal no se encuentra con la misma ventaja que la escuadra regia que ya tiene cuatro fechas disputando la competencia nacional. Aunque podría ser una ventaja, el ser locales también podría equilibrar el duelo.

Probable alineación del Forge FC

Dimitry Bertaud

Malcom Duncan

Antoine Batisse

Alexander Achinioti-Jönsson

Garven Metusala

Kyle Becker

Noah Jensen

David Choiniére

Tristan Borges

Beni Badibanga

Terran Campbell

Publicidad

Publicidad

Probable alineación de Tigres

Nahuel Guzmán

Jesús Garza

Joaquim Pereira

Juan José Purata

Osvaldo Rodríguez

Fernando Gorriarán

Rómulo Zwarg

Ozziel Herrera

Juan Brunetta

Diego Lainez

André-Pierre Gignac

ver también Forge FC vs. Tigres UANL: horario y canal de TV para ver transmisión EN VIVO de la Concachampions 2026

En síntesis