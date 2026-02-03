Este martes Tigres tendrá que disputar un partido muy frío en las gélidas zonas de Canadá. Y es que el primer partido del equipo de Guido Pizarro será ante el Forge FC, quienes juegan como locales. La alineación podría ser distinta a la que hemos venido viendo en la Liga MX debido a estas condiciones, mientras que los rivales saben cómo disputar estos duelos en casa ahora en Concachampions.
En el caso de la escuadra de la UANL llegan con una victoria del fin de semana ante León. Sin embargo, en ese enfrentamiento perdieron a André Pierre Gignac, quien fue expulsado por primera vez en la Liga MX. Lo importante es que esta sanción no aplica en esta competencia, por lo que sin problema será contemplado.
Por parte del Forge aún no comienzan su competencia de manera oficial, es decir, la Canadian Premier League, por lo que el equipo como tal no se encuentra con la misma ventaja que la escuadra regia que ya tiene cuatro fechas disputando la competencia nacional. Aunque podría ser una ventaja, el ser locales también podría equilibrar el duelo.
Probable alineación del Forge FC
- Dimitry Bertaud
- Malcom Duncan
- Antoine Batisse
- Alexander Achinioti-Jönsson
- Garven Metusala
- Kyle Becker
- Noah Jensen
- David Choiniére
- Tristan Borges
- Beni Badibanga
- Terran Campbell
Probable alineación de Tigres
- Nahuel Guzmán
- Jesús Garza
- Joaquim Pereira
- Juan José Purata
- Osvaldo Rodríguez
- Fernando Gorriarán
- Rómulo Zwarg
- Ozziel Herrera
- Juan Brunetta
- Diego Lainez
- André-Pierre Gignac
