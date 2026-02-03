Es tendencia:
Forge FC vs. Tigres UANL: horario y canal de TV para ver transmisión EN VIVO de la Concachampions 2026

Forge FC recibirá a Tigres UANL con un frío cercano a los 10 grados bajo cero en Hamilton, Canadá. La transmisión no será por TV abierta.

Por Tomas Vetere

Forge FC y Tigres UANL abren oficialmente la edición 2026 de la Concachampions.
La Concachampions 2026 está lista para comenzar. Y es que HOY, martes 3 de febrero, habrá triple cartelera con participación mexicana, entre la que se encuentra el debut de Tigres UANL visitando a Forge FC en Hamilton, Canadá. Contra un frío que alcanzará los -9 grados en el horario del partido, los dirigidos por Guido Pizarro buscarán empezar de la mejor forma su participación.

Los Felinos buscarán un resultado cómodo que les permita afrontar el duelo definitorio, en Nuevo León, con importantes posibilidades de avanzar de ronda. Para eso deberán soportar el hostil clima que hay, en estos momentos, en Ontario y regresar a México con el mejor de los panoramas posibles.

El Hamilton Stadium de Ontario, Canadá, albergará el juego entre Forge FC y Tigres UANL (Getty Images)

¿A qué hora juegan Forge FC y Tigres UANL por la Concachampions 2026?

El duelo correspondiente a la Ida de la Ronda 1 de la Concachampions 2026 se llevará a cabo a partir de las 19:00 horas en la ubicación de Hamilton, Canadá.

  • México, Costa Rica, Guatemala y Honduras: 18:00hs
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 21:00hs
  • Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 19:00hs
  • Venezuela: 20:00hs

¿Qué canal transmite EN VIVO y EN DIRECTO Forge FC vs. Tigres UANL?

Desafortunadamente para los aficionados, ningún partido de la Ronda 1 de la Concachampions 2026 será transmitido por televisión abierta. Las opciones son:

  • México: Fox+ y Fox ONE.
  • Estados Unidos: TUDN y ViX Premium.
Tomas Vetere
