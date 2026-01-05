Desde que terminó el Apertura 2025 todo parecía indicar que Nicolás Ibáñez dejaría al conjunto de Tigres y es que debido a los pocos minutos que tenía con la escuadra de Guido Pizarro, las cosas no pintaban bien. Su oportunidad estaba en conseguir ese penal ante Toluca, eso podría encaminarle el paso a un espacio en la plantilla, lamentablemente erró.

Luego en la pretemporada, fue de los jugadores que llegaron un poco tarde a las pruebas médicas, aunque muchos ya pensaban que estaban negociando su salida. Nico se presentó sin ningún problema y ya forma parte de la plantilla que este fin de semana está listo para encarar la Jornada 1 y es ahora todo lo encamina a quedarse en el equipo.

¿Por qué se quedaría Nico Ibáñez en Tigres?

De acuerdo con el comunicador Roberto Flores de Multimedios dio a conocer que durante este mercado de fichajes e incluso desde el semestre pasado equiposcomo Necaxa, ambos de Grupo Pachuca (Tuzos y León) e incluso Cruz Azul habían lanzado oferta por el jugador de Tigres pero que al final nada se concretó.

La misma fuente confirma que esto se debe al alto costo que tiene el futbolista, ya que ninguno de los conjuntos que han intentado ofertar por él han cubierto la mitad de lo que se pide. El impedimento para que en este torneo pueda salir, sería precisamente que no le encuentren lugar, aunque la MLS aún sería una posibilidad.

¿Qué otras opciones tiene?

El tema aquí es que en caso de que no le encuentren un lugar en el equipo, la opción sería la misma que en su momento tuvieron con Igor Lichnovsky, que fue precisamente dejarlo fuera de la plantilla durante un semestre o cederlo a un equipo para que de esta forma puedan pagar mitad del sueldo del futbolista y no completamente.

En síntesis

En síntesis

se mantendrá en para el inicio del Clausura 2026 debido a que ninguna oferta (Necaxa, Pachuca, León o Cruz Azul) alcanzó el valor solicitado. El alto costo de su carta y su salario han sido los principales impedimentos para concretar su salida en el mercado nacional.

La directiva contempla como “Plan B” cederlo a préstamo asumiendo parte de su sueldo o dejarlo fuera del registro, similar al caso previo de Lichnovsky, si no se concreta algo con la MLS.

