Tigres UANL debuta el próximo domingo 11 de enero en el Clausura 2026 en un partido frente a Atlético San Luis. El equipo dirigido por Guido Pizarro no ha podido descansar demasiado y ha tenido pocos días de pretemporada antes del inicio de un nuevo torneo.

Marcelo Flores no tuvo el 2025 que esperaba y se especuló en el inicio del mercado con su salida del club. Sin embargo, el extremo tendría decidido seguir al menos un torneo más en Tigres para tener revancha e intentar ganarse la confianza de Guido Pizarro.

Sin embargo, todo indica que Marcelo Flores se perderá el inicio de la Liga MX con Tigres. El futbolista fue convocado por la Selección de Canadá para un campo de entrenamiento internacional y un partido amistoso que jugarán los Rojos ante Guatemala.

Los futbolistas están citados a partir del 8 de enero y el amistoso contra Guatemala es el próximo 17 de este mes. Marcelo Flores es uno de los 20 nombres que fueron convocados por Jesse Marsch pero, al no ser una Fecha FIFA oficial, Tigres podría negarse a la citación de su jugador.

La convocatoria de Canadá (CANMNT_Official)

No obstante, en el anuncio de la convocatoria, Canadá detalló que Jesse Marsch y su cuerpo técnico trabajaron con los distintos equipos para conformar la nómina, por lo que dan a entender que Tigres dio la aprobación para que Marcelo Flores viaje a este campo de entrenamiento internacional.

¿Qué partidos se perdería Marcelo Flores con Tigres?

De esta manera, Marcelo Flores se perdería los primeros tres partidos de los Felinos en el Clausura 2026 (Atlético San Luis, Pumas y Toluca). La buena noticia para el extremo es que es considerado por Canadá y entra en la carpeta de Jesse Marsch para el Mundial.

La mala noticia es que Marcelo Flores podría haber tenido oportunidades en este comienzo con Tigres debido a que varios jugadores tardaron en sumarse a la pretemporada para tener más descanso, como es el caso de Ángel Correa o Diego Lainez.

