El conjunto de Tigres se quedó con el subcampeonato en este Apertura 2025, estuvo muy cerca de levantar el título, pero en este Clausura 2026 tendrán que trabajar con nuevos elementos que les permitan conseguir los resultados que se están buscando, que es justamente el campeonato. Ahora, falta que se tomen decisiones dentro de la directiva.

El plan es que Guido Pizarro continúe en la plantilla, pero el problema es que no todos correrían con esa misma suerte de estar dentro del equipo, ya que algunos terminan su ciclo para dar cabida a refuerzos en zonas estratégicas. Es por ello que el conjunto auriazul tendrá que hacer esa evaluación donde ya hay un elemento que no quedó conforme.

Javier Aquino se va de Tigres

De acuerdo con la información de Carlos Ponce de León, dio a conocer que en el caso de Javier Aquino, que aunque es pieza fundamental en la plantilla y que los mantuvo en la Liguilla, por la edad y cuestiones que tienen que ver con lesiones, se había acordado que se le hiciera una reducción de sueldo para mantenerse en el Clausura 2026.

Sin embargo, la misma fuente ha dado a conocer que el futbolista hizo berrinche ya que se despidió del equipo porque no aceptó ese ofrecimiento que le está haciendo la directiva. Por esta razón, ya no regresaría al Estadio Universitario ni siquiera para despedirse del vestidor, ahora hay molestia en él por lo sucedido y se va por la puerta de atrás.

Cabe mencionar que en este caso se va del equipo de la UANL tras su llegada en 2015, en total estuvo una década en la escuadra felina donde consiguió cinco títulos de liga. Si bien, este no es el final que se esperaba para él, fue decisión de él despedirse del conjunto de esa manera sin que se le diera una despedida digna en el plantel.

