Liga MX

Guido Pizarro advirtió a toda la Liga MX tras la derrota de Tigres en la final: “Esta historia…”

Guido Pizarro, el entrenador de Tigres, envió un sentido mensaje luego de la final perdida con Toluca.

Por Patricio Hechem

Guido Pizarro habló tras la final perdida de Tigres
Tigres UANL no pudo ser campeón del Apertura 2025 luego de perder en los penales con Toluca. Los Felinos llevaron hasta al límite al bicampeón de la Liga MX e incluso comenzaron ganando el partido en el Nemesio Díez, pero los Diablos Rojos terminaron celebrando.

Guido Pizarro llevó a Tigres a disputar una nueva final en su primer año como entrenador después de retirarse y de reemplazar a Veljko Paunovic. La leyenda del club, quien ganó 9 títulos con el club auriazul como futbolista, no pudo darle una alegría a los aficionados.

El mensaje de Guido Pizarro

Sin embargo, Guido Pizarro le envió un mensaje a todos sus rivales luego de la final de la Liga MX: “Elijo valorar profundamente en el equipo que nos hemos convertido, la unión que construimos con nuestra gente y los valores con los que elegimos competir, siempre abrazados a la esencia de lo que es Tigres“.

“Este grupo se exigió, creció y sostuvo su identidad hasta el final. Muchas gracias jugadores, cuerpo técnico, staff, directiva y a nuestra afición por estar, alentar y creer. Con el dolor de no haber logrado el título, pero con la certeza de que esta historia recién comienza“, escribió el entrenador de Tigres en sus redes sociales.

El último título de Liga MX que obtuvo el club auriazul fue el Clausura 2023, cuando en aquel entonces Robert Dante Siboldi dirigía a Tigres. Desde esa coronación, los Felinos perdieron la final del Apertura 2023 con América y la de este domingo ante Toluca.

La afición de Tigres apunta al responsable de la derrota en la final ante Toluca

La afición de Tigres apunta al responsable de la derrota en la final ante Toluca

Sin embargo, Tigres tiene un plantel de mucha jerarquía y lo más probable es que incorpore ciertos jugadores de buen nivel en el mercado para seguir conformando un plantel que le permita a Guido Pizarro y al club ser uno de los candidatos en el Clausura 2026.

En síntesis

  • Tigres perdió la final del Apertura 2025 por penales ante Toluca en el Nemesio Díez.
  • Guido Pizarro alcanzó la final en su primer año como DT tras reemplazar a Veljko Paunovic.
  • El entrenador Guido Pizarro aseguró que “esta historia recién comienza” tras la derrota de Tigres.
