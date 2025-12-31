Tras el subcampeonato de Tigres, es un hecho que la directiva le comenzará a pedir resultados en el Clausura 2026 a Guido Pizarro y con eso, no sólo es llegar de nueva cuenta a una Final, sino conseguir la sequía de campeonatos y levantar el título de la Liga MX. Para ello, el equipo necesita reforzarse y dejar fuera a ciertos jugadores que no serían contemplados.

Publicidad

Publicidad

En la etapa que se está viviendo, ya vemos a varios elementos que no eran considerados, incluso, los que sí tuvieron que marcharse, como es el caso de Javier Aquino, que aunque no quería salir del grupo, su baja fue una situación especial y demasiado desafortunada por toda la década que le dio al equipo felino.

A él se sumó la salida de Sebastián Córdova, el exfutbolista de las Águilas terminó su etapa y supuestamente estaba negociando para llegar con el bicampeón, equipo que le arrebató la corona a los de la UANL. Hasta el momento, no se ha concretado su llegada, pero ya forma parte de las bajas oficiales de Guido para el siguiente semestre.

El Tercero en salir de Tigres

El día de ayer por la noche, el conjunto dio a conocer de manera oficial a su tercera baja, e incluso parece broma que ese número sea para Eduardo Tercero. El futbolista había pasado meses sin ser considerado en la plantilla y aún así se había resistido a dejar la escuadra, incluso la relación con la afición no era la mejor, puesto que ya lo querían fuera.

Publicidad

Publicidad

“Gracias Eduardo Tercero por tu trabajo, esfuerzo y dedicación vistiendo la playera de Tigres. Te deseamos lo mejor en el siguiente capítulo de tu carrera”, fue el mensaje con el que la escuadra despidió al futbolista. Hasta el momento, no se sabe cuál sería el futuro del exjugador de Xolos, por lo que aún es algo que queda pendiente.

ver también ¿La única opción? La millonada que tendrá que pagar Tigres si se quiere quedar con el fichaje de Rodolfo Rotondi

En síntesis

Eduardo Tercero fue anunciado oficialmente como la tercera baja de Tigres para el próximo torneo.

fue anunciado oficialmente como la tercera baja de para el próximo torneo. El futbolista Sebastián Córdova causó baja del equipo tras finalizar su etapa en la escuadra felina.

causó baja del equipo tras finalizar su etapa en la escuadra felina. Javier Aquino terminó su ciclo de una década con los universitarios como parte de la reestructuración.

Publicidad