Desde hace ya unos días, el nombre de Rodolfo Rotondi suena como refuerzo del equipo de Tigres. Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado nada. Todo parecía indicar que esto iba encaminado para que el jugador llegara, sobre todo porque el Cruz Azul estaban con el problema de los No Formados en México para poder fichar.

Publicidad

Publicidad

Desde luego que uno de los que podría ocupar ese lugar era precisamente Rotondi, pero a lo largo de los días un nuevo y supuesto contrincante para la escuadra de Guido Pizarro se había metido entre los que deseaban ese fichaje y se trataba del Vasco de Gama en Brasil, ahora ya había dos interesados en ese refuerzo.

¿Qué necesita Tigres para fichar a Rotondi?

El tema es que mientras avanzan los días y se acerca el inicio del Clausura 2026 las posibilidades de que Rotondi salga de la plantilla celeste se están acortando y es que de acuerdo con el periodista de Multimedios, Daniel Sandoval, dio a conocer que en Cruz Azul no lo van a dejar ir a menos de que se cumpla con una condición.

La única oportunidad que tiene Tigres para poder hacerse del fichaje de Rotondi es que paguen poco más de 9 millones de dólares por él para rescindir su contrato, ya que en La Máquina aún cuentan con él para el próximo torneo, así que mientras el equipo brasileño o los de la UANL no den una oferta así, será imposible su fichaje.

Publicidad

Publicidad

Aunque en el conjunto regio están acostumbrados a soltar grandes cantidades por los jugadores, el análisis de toda la planilla podría hacer que este fichaje no resultara, sobre todo porque podrían buscar a alguien en otras áreas que consideren más relevantes, por ahora queda descartada su llegada a la escuadra felina.

ver también Mercado de fichajes 2026: Ángel Correa podría dejar Tigres y fichar por Inter Miami

En síntesis

Cruz Azul exige el pago de 9 millones de dólares para concretar la salida de Rodolfo Rotondi .

exige el pago de para concretar la salida de . Los equipos Tigres y Vasco da Gama son los principales interesados en el fichaje del jugador.

y son los principales interesados en el fichaje del jugador. La llegada de Rodolfo Rotondi a la escuadra felina queda descartada por el alto costo de rescisión.

Publicidad