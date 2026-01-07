Una de las novelas del mercado de fichajes a días de que comience la Liga MX en 2026, involucraba una posible llegada de Carlos Acevedo, directo de Santos Laguna a Toluca. Sin embargo, los Diablos Rojos tomaron una decisión con el futuro de la portería campeona y el representante de la Selección Mexicana no llegará al Nemesio Diez.

Mohamed decidió desistir de fichar a Carlos Acevedo

En las últimas se confirmó la información que indica que Toluca se convenció de darse de baja en la pelea que protagonizan varios clubes por intentar fichar a Acevedo. Según trascendió, la última palabra la habría tenido Antonio Mohamed, quien decidió que una inversión cercana a los cinco millones de dólares no estaba justificada.

A su vez, el hecho de contar con Hugo González y Luis García le parece suficiente al entrenador argentino para confiar en que el arco de Toluca está en buenas manos, sin necesidad de realizar otro tipo de gesto en esa zona del campo de juego. Esto abre el juego a que otros candidatos sigan luchando por Acevedo, uno de los protagonistas más importantes del mercado de fichajes reciente de la Liga MX.

Carlos Acevedo no llegará a Toluca y, por ahora, sigue en Santos Laguna. (GETTY IMAGES)

En ese contexto, teniendo en cuenta que Santos Laguna busca vender a su portero para aliviar las finanzas del club, tanto Cruz Azul, como Rayados y Xolos estarían siguiendo desde cerca la situación de Acevedo. De todas maneras, es importante aclarar que ninguno de los tres equipos aceleró de manera concreta en algún tipo de negociación, por lo que nada está definido.

Acevedo, quien es parte de Santos desde que inició su carrera profesional. Con 29 años y contrato vigente hasta finales de 2027, el portero y su actual club entienden que es un buen momento para dar un salto en la carrera. Sin embargo, su salario de 1 millón de dólares anuales y el costo de su ficha no hacen fácil las negociaciones para aquellos que están interesados en él.

En síntesis

Antonio Mohamed rechazó fichar a Carlos Acevedo para el Toluca en la Liga MX 2026.

rechazó fichar a para el Toluca en la Liga MX 2026. Toluca descartó una inversión de cinco millones de dólares por el portero de Santos Laguna.

por el portero de Santos Laguna. Carlos Acevedo tiene contrato hasta 2027 y un salario anual de un millón de dólares.

