Este martes se dio a conocer de manera oficial la llegada de Ignacio Rivero a Xolos de Tijuana, el centrocampista de Cruz Azul estaría tomando un rol en el mediocampo muy diferente con Sebastián Abreu, por lo que ahora le diría adiós a un jugador que formó parte de la historia del conjunto de Tijuana y de clubes como América.

Joe Corona se retira del futbol

Precisamente, este viernes 9 de enero que regresa la Liga MX, el conjunto fronterizo se enfrentará ante las Águilas en lo que sería la Jornada 1 del Clausura 2026, partido en el que los rojinegros despedirán a Joe Corona, un futbolista que levantó campeonatos con Xolos, Dorados y el Club América en cada una de sus etapas.

En un comunicado que publicó la escuadra de la frontera, menciona que este será el partido de despedida del jugador número 15 del equipo; se va con un par de campeonatos en el ascenso con esta escuadra y el único título que tienen en la Primera División de la Liga MX en 2012; más el obtenido con los azulcremas en 2018.

“Se hace de su conocimiento que el partido de este viernes 9 de enero en el que el Club Tijuana enfrentará al América en el Estadio Caliente, será el último juego como profesional de nuestro mediocampista y canterano Joe Corona. Joe ha decidido concluir su etapa como jugador defendiendo los colores rojinegros, por lo que este compromiso de la Jornada 1 se vivirá como un momento especial en el Mictlán”. Comunicado de los Xolos de Tijuana

Joe Benny Corona Crespín tiene historia dentro de la plantilla y es por ello que con los únicos dos equipos emblemáticos donde consiguió campeonatos decide irse. Además, el primer gol que tuvo el equipo de Xolos en el Máximo Circuito fue gracias a él, por lo que esa cancha y sobre todo ese rival tiene mucho qué ver en su historia como profesional del futbol.

