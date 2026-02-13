Directiva de Toluca anticipa la salida del Turco Mohamed: los dos clubes a los que podría irse en verano

En las últimas horas se reveló que Antonio Mohamed podría estar viviendo sus últimos meses como entrenador de Toluca. Tras conquistar el bicampeonato en 2025 y devolver a los Diablos Rojos a lo más alto del fútbol mexicano, el argentino dejaría la institución a mitad de año.

Publicidad

Publicidad

El encargado de confirmar la noticia fue Francisco Suinaga, presidente ejecutivo del club mexicano: “Acordamos una salida en el verano que beneficie a ambas partes; en caso de que un proyecto le llegue y tenga la ilusión de ir, se lo ha ganado”.

Aunque todavía no existen ofertas formales y Mohamed está enfocado en buscar un nuevo título esta temporada, no hay dudas de que propuestas no le faltarán. El “Turco” ya dejó en claro cuáles son sus grandes anhelos: volver a Rayados de Monterrey y dirigir a Boca Juniors.

Publicidad

Publicidad

Ambos clubes no están pasando por su mejor presente futbolístico y, en caso de que sus actuales entrenadores dejen el cargo, el nombre de Mohamed seguramente estaría sobre la mesa. Y seguramente el DT se sentará a hablar para escucharlos.

Mohamed y su sueño de dirigir a Boca

“Me gustaría tener la chance de dirigir a Boca”, expresó el entrenador. Sin embargo, aclaró que no ha existido contacto formal con la dirigencia del club argentino: “No me llamaron nunca. Hay siempre sondeos de allegados, pero de Boca no me llamaron nunca. Si Boca te quiere, te va a buscar y te lleva”.

ver también ¿Fin de una era? Antonio Mohamed dejaría de dirigir a Toluca en la Liga MX y ya hay fecha estimada

Mohamed también quiere volver a Rayados

“Traigo esa espina clavada, lo de la Final Regia. Esto fue una caricia. Se lo dedico a la gente de Monterrey; quién te dice que el destino nos pone de vuelta en ese lugar”, declaró tras vencer a Tigres en lo que fue la final del Torneo Apertura 2025.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Con el ciclo en Toluca posiblemente llegando a su fin, el futuro de Antonio Mohamed vuelve a estar en el centro de la escena. Mientras tanto, el técnico argentino sigue enfocado en cerrar su etapa con otro logro, pero con la puerta abierta a cumplir alguno de sus grandes sueños pendientes.

En síntesis

Antonio Mohamed dejará la dirección técnica de Toluca a mitad del año 2026.

dejará la dirección técnica de a mitad del año 2026. El entrenador argentino conquistó el bicampeonato en 2025 y el Apertura tras vencer a Tigres.

y el Apertura tras vencer a Tigres. Francisco Suinaga, presidente del club, confirmó el acuerdo para la salida de Mohamed en verano.

Publicidad