¿Fin de una era? Antonio Mohamed dejaría de dirigir a Toluca en la Liga MX y ya hay fecha estimada

El entrenador argentino podría estar viviendo sus últimos meses en el equipo mexicano tras hacer historia en el 2025.

Por Ramiro Canessa

Mohamed podría dejar de ser DT de Toluca.
© Getty ImagesMohamed podría dejar de ser DT de Toluca.

Antonio Mohamed fue el encargado de despertar a un gigante dormido, de devolver a Toluca donde pertenecía y agigantar aún más la historia de una gran institución que el año pasado demostró que está para cosas más que importantes.

El Turco logró cortar una larga racha de 15 años sin ser campeón tras ganar el Torneo Clausura 2025 ante el América y no se quedó solo con eso, porque meses después consiguió el bicampeonato al quedarse también con el Apertura 2025 frente a Tigres.

Muchos pensaban que el gran objetivo del equipo era ir por el tricampeonato. Si bien ese deseo está presente, el entrenador argentino dejó en claro que también quieren ganar un título internacional en esta temporada y volver a poner al club en lo más alto fuera de México.

“Si en un momento tenemos que decidir, iríamos por la Concacaf”, expresó Mohamed en diálogo con Somos FOX, dejando en claro que quieren volver a ser importantes en el plano internacional y conseguir el tercer trofeo de la historia del club.

¿Hasta cuándo tiene contrato Mohamed con Toluca?

Y puede ser la última oportunidad para Mohamed en Los Diablos Rojos ya que su continuidad en el club está en duda. De acuerdo a lo que informó Santiago Fourcade en Somos FOX, el ciclo del entrenador podría terminarse en verano, algo que sorprende teniendo en cuenta los títulos recientes.

¿Liga MX o Concachampions? Antonio Mohamed dejó claro el objetivo de Toluca en 2026

“Acá estoy con contrato con Toluca, hasta junio y tenemos un año más. Veremos. Ahora a descansar y estoy comprometido con el club. Si me voy es para descansar, pero estoy feliz. Los jugadores me respetan y me dan lo que quiero”, expresó el DT el año pasado, dejando abierta la incógnita sobre lo que pueda suceder en los próximos meses.

En síntesis

  • Antonio Mohamed consiguió el bicampeonato con Toluca al ganar el Clausura y Apertura 2025.
  • El entrenador argentino prioriza ganar la Concacaf para obtener el tercer trofeo internacional del club.
  • El contrato de Mohamed con la institución finaliza en junio de este año.
