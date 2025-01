Para buena fortuna del nuevo cuerpo técnico, Toluca no sufrió considerables salidas en el mercado de fichajes de invierno, y pudo retener la base de la plantilla que hizo una correcta campaña en el último torneo, aunque con mucho por mejorar para reducir el margen de error hacia la conquista de la ‘onceava’.

Una de las partidas que tuvo el equipo de los ‘Diablos Rojos’ fue la de Anderson Duarte, delantero extremo uruguayo de 20 años, que si bien no era titular en la alineación escarlata, sí podía llegar a tener minutos bajo el ala del argentino Antonio Mohamed, que asumió en este 2025 en lugar de Renato Paiva.

En esta ventana de transferencias, el atacante charrúa tomó la decisión de irse del ‘Infierno’ y recaló en el Mazatlán, que lo fichó en condición de cedido por una temporada, hasta fin de año. En este escenario, fue el propio jugador quien confesó las razones que lo llevaron a inclinarse por no permaneceren Toluca.

Publicidad

Publicidad

ver también Negocio fatal: trasciende el monto que le queda a Toluca por Tiago Volpi y no es lo imaginado

“Quiero poder jugar al fútbol, divertirme, siempre a esta edad uno busca lo mejor para uno mismo y yo creo que hoy en día a mí lo que me hace estar bien es jugar; pienso mucho en lo mental: si yo no estoy jugando, tampoco estoy bien, pasaría más tiempo frustrado y enojado y no quiero llegar a ese punto, a mí lo que me interesa es jugar, divertirme y ser feliz“, se explayó Duarte en una entrevista que le brindó a la señal televisiva de FOX Sports, dejando claro que el motivo de su salida es sencillamente su necesidad de ser titular y tener continuidad.

Anderson Duarte tiene claro que su partida de Toluca no es permanente, de hecho su préstamo es sin opción de compra ya que luego regresará y con mayor madurez será un jugador importante. “A la hora de salir al exterior, con mi representante tratamos de decidir el mejor lugar para seguir creciendo y elegí Toluca y la Liga MX porque creí que era un lugar donde me puedo potenciar, es un torneo muy fuerte, hay grandes equipos y es un lugar perfecto para mí para seguir creciendo“, sostuvo el delantero que viene de disputar sólo siete partidos en su primer etapa en los Diablos y buscará seguir sumando juegos en Mazatlán.

Anderson Duarte ya fue presentado como refuerzo de Mazatlán [Foto: MFC]

Publicidad

Publicidad

Además, y entre risas, Anderson Duarte confirmó que seguramente debutará contra… ¡Toluca! como futbolista del Mazatlán, en el partido que se jugará este viernes. “Así es el fútbol, sabemos que da mil vueltas, como siempre digo hoy me toca estar de este lado, defender este escudo de Mazatlán, y lo haré de la mejor manera, daré todo para que el club cumpla sus objetivos, estoy muy contento y agradecido por la oportunidad, y encontré un grupo espectacular; ahora justo me toca contra mi ex equipo y bueno, a disfrutar el partido, ja“, se sinceró el ex Defensor Sporting en conversación con la cadena internacional antes de su estreno como ‘Cañonero’.

Por último, Duarte afirmó que uno de sus principales objetivos en su nuevo ciclo en Mazatlán y cuando vuelva a Toluca será volver a ser convocado a la Selección Mayor de Uruguay, aprovechando que Marcelo Bielsa es un fiel seguidor de la Liga MX. “Está bueno que el ‘Loco’ mire para este lado porque hay muchos jóvenes con potencial y con muchas ganas de demostrar”, concluyó el extremo de 20 años que se prepara para probar todo su talento al equipo de Víctor Manuel Vucetich.