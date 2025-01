Antonio Mohamed inició su ciclo al frente de los ‘Diablos Rojos’ con muy buenas sensaciones luego del contundente triunfo del fin de semana ante los Xolos de Tijuana, en el estreno del Toluca en el primer campeonato del año. Ganó, gustó y goleó para volver a marcar el camino rumbo a la conquista tan ansiada.

Como Toluca es un club grande, siempre se exige mirar hacia adelante y lo próximo es un juego trascendental ante Monterrey, un habitual rival directo en la pelea por el título de Liga MX. El conjunto escarlata jugará su primer encuentro del año en casa y lo hará ante los Rayados de Martín Demichelis.

Si bien el equipo albiazul viene de ser subcampeón en el último torneo, Rayados no llega de la mejor manera al cruce de la Jornada 2, ya que viene de un sabor amargo del empate agónico en casa ante Puebla y ahora tiene la ‘obligación’ de llevarse un resultado positivo de la casa del Toluca para acomodarse en la tabla.

En este contexto, los aficionados de los Diablos se manifestaron en redes en torno a una de las situaciones que los preocupan antes del enfrentamiento ante Monterrey: la baja de Jesús Gallardo para recibir a su ex equipo. El lateral izquierdo no estará ni en el banco el sábado en el Nemesio Díez.

La ausencia del marcador de punta para el próximo partido se debe a su viaje a Sudamérica con la Selección Mexicana, ya que fue convocado por el entrenador Javier Aguirre para jugar dos compromisos amistosos en el extranjero para prepararse para los complejos desafíos oficiales que tendrá el ‘Tri’ en este 2025.

A los simpatizantes del Toluca no les cayó nada bien perder a un titular por ese motivo, dado que ni siquiera hay Jornada FIFA como para justificar la baja de un futbolista importante, más allá de que Rayados también sufrirá la ausencia de un jugador que suele estar desde el inicio como lo es Víctor Guzmán. Los fanáticos reclamaron que el club no debió ceder a Gallardo o que el jugador debió haberse bajado, aunque ambas cosas no están permitidas; pero la queja está justificada ya que no se trata de partidos oficiales los del seleccionado.

Con la baja de Jesús Gallardo para el encuentro ante Monterrey por la segunda jornada del Clausura, una alternativa que tiene el ‘Turco’ Mohamed para suplir esa pérdida es colocar a Brian García de lateral izquierdo y mantener a Diego Barbosa en la banda derecha como lo hizo en el estreno ante Tijuana. Las próximas prácticas serán claves para conocer la decisión estratégica del DT.