Martín Anselmi se llevó todos los focos y las mesas de debate esta semana en el futbol mexicano, por su abrupta decisión de abandonar Cruz Azul para seguir su carrera en Europa. Sin embargo, no la tendrá tan fácil para ‘deshacerse’ de La Máquina, y así lo manifestó la institución por medio defogosas declaraciones de su principal directivo.

Víctor Velázquez, presidente del conjunto celeste, fue quien salió a dar la cara ante tanta polémica y a aclarar cómo está la situación del DT, que tiene intenciones de marcharse para dirigir al Porto de Portugal. Además, dejó fuertes mensajes hacia el director técnico argentino a causa de sus (des)manejos.

Víctor Velázquez y la posible salida de Martín Anselmi:

El mandatario confirmó que todavía no recibieron ningún dinero del club portugués, por lo que todavía no dejarán salir al entrenador. “El lunes por la noche me enteré que Martín tenía la intención de irse al Porto, tuvimos algunas pláticas con Porto, se les dijo que tenían que pagar la cláusula de rescisión del contrato, lo cual pues no lo han hecho, sólo ofertas que nos hicieron llegar que no contemplan los intereses que tiene la institución”, confesó Velázquez en la entrevista que le otorgó a la señal de ESPN.

Publicidad

Publicidad

En este punto fue muy claro en que hasta que no se pague el monto pertinente, Anselmi no irá a ningún lado y que serán estrictos aquí. “Al existir una cláusula, simplemente no le podemos dar la salida para que él pueda registrar en algún otro club o en alguna otra liga”, repasó el presidente de Cruz Azul en la nota televisiva, donde salió a platicar en representación de los intereses del club.

Por otra parte, aseguró que iniciarán acciones legales contra el estratega argentino por lo sucedido en los últimos días. “Procederemos legalmente y es lo que estamos haciendo ya con nuestro equipo de abogados, haciendo lo que estipulan las leyes de FIFA y laboralmente lo que implica”, ratificó el Ingeniero, que no se detendrá hasta hacer valer lo que le corresponde a la institución celeste.

Víctor Velázquez disparó contra Martín Anselmi [Foto: Cruz Azul]

Publicidad

Publicidad

Víctor Velázquez y el DT sucesor de Martín Anselmi:

En otro término, el directivo sostuvo que Vicente Sánchez dirigirá los próximos dos juegos de Cruz Azul (ante Puebla y Necaxa), mientras continúan buscando al futuro reemplazo de Anselmi. “Tuvimos una charla con Iván (Alonso) viendo algunos prospectos, y todo responde a un plan de trabajo, Vicente Sánchez venía trabajando muy bien en la 23, de hecho la calificó en los dos torneos pasados, siempre estuvo involucrado en todo el modelo de juego y la metodología”, se explayó Velázquez, que no se toma prisa para escoger al director técnico indicado para la continuidad del proyecto de La Máquina.

Los periodistas que formaban parte de la mesa arrojaron el nombre de Guillermo Almada y el presidente fue claro en que no se comportarán como lo está haciendo Porto. “No nos gusta inquietar a entrenadores que ya tienen un compromiso con algún otro club, somos muy respetuosos en ese sentido, no haríamos algo como lo que a nosotros nos están haciendo ahorita“, disparó el Ingeniero Velázquez en ESPN, muy furioso por las formas en las que se está gestando la salida del DT argentino.

ver también ¿El sucesor de Anselmi? Confirman contactos entre Cruz Azul y un DT mundialista del extranjero

Víctor Velázquez y un recadito directo para Martín Anselmi:

Por último, el mandatario principal del club capitalino hizo una descarga pública sobre la situación en general con el técnico saliente, y aseguró que pronto todos se olvidarán de su nombre. “En Cruz Azul somos una institución donde buscamos que todos los que trabajan en el club tengan las mejores condiciones, Martín se acopló a un modelo que nosotros queríamos; no me siento defraudado porque él vino a hacer un trabajo, pero Martín Anselmi no es más grande que la institución, simplemente vamos a seguir trabajando y buscando que nuestros aficionados estén respaldados. Buscamos gente comprometida con Cruz Azu, el proyecto no se llama Martín Anselmi, es un proyecto institucional“, sentenció Víctor Velázquez, que espera que Porto siga los pasos correspondientes para no tener que ir a un litigio mayor contra el entrenador y su presunto futuro club.

Publicidad