Ya es noticia conocida que Tiago Volpi, portero brasileño de 34 años de Toluca, abandonará al club para sumarse a las filas de Gremio de Porto Alegre. Pese a que esta cuestión no está al 100% confirmadas, si las negociaciones para su arribo están encaminadas.

En las últimas horas, para aclarar la situación, despejar los rumores que circulaban y despedirse de los Diablos Rojos, el guardameta convocó a una conferencia de prensa donde reveló las verdaderas razones por su abrupta salida de la institución mexicana.

El futbolista fue contundente con su explicación: “Mi esposa perdió su mamá, su papá terminó por quedar solo allá en Brasil y nos estaba costando mucho el tema de quedarnos aquí por todo lo que había pasado“. Esto descarta cualquier tipo de inconveniente con el club u ofrecimientos económicos de otros destinos.

Y agregó: “Hoy tomo la opción de apoyarla en esto y poder estar cerca de una persona que es muy importante en su vida, que es su papá”. Y agregó: “Y como lo dije a la directiva yo soy un tipo completamente familiar y no puedo estar lejos de ellos“.

Además, tampoco se olvidó de la afición escarlata: “Una disculpa a toda la afición por salir así pero no me servía de nada quedar con todo esto y no entregarme al ciento como siempre me entregué”. El futbolista se marcha de la institución tras dos años y medio.

¿Cómo fue el ciclo de Tiago Volpi en Toluca?

El futbolista nacido en la ciudad de Blumenau en el estado de Santa Catarina disputó 108 partidos con el equipo, incluso se dio el lujo de marcar 15 goles al tener confianza en los penales. A su vez, tuvo 24 vallas invictas, dejando una grata sensación en el club.