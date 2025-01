Luego de varios días de reportes de confirmaciones sobre su futuro, Tiago Volpi hizo oficial su salida del Toluca y así lo anunció este viernes en una rueda de prensa en las instalaciones de los ‘Diablos Rojos’, a través de lo cual puso punto final a un extenso ciclo de varios años en la institución escarlata.

Ahora, la partida del portero brasileño quedó atrás y la directiva del Toluca comenzó a trabajar en su reemplazo. Varios nombres aparecieron sobre la mesa en la discusión entre las autoridades y Antonio Mohamed, que buscan llegar a un punto en común por cuál es el candidato ideal para ocupar ese lugar.

En este contexto, una opción muy interesante se dio a conocer en las últimas horas: es que se confirmó que la cúpula dirigencial de los Diablos estaría detrás de uno de los guardametas más codiciados del futbol mexicano, con pasado en la Selección Mexicana y sobre todo mucho futuro a nivel profesional.

Es el caso de Carlos Acevedo, portero titular de Santos Laguna. Según reveló el confiable periodista Axel Ramírez, de Modo Guerrero, Toluca ‘está interesado y ha preguntado por los servicios’ del guardavalla de 28 años que durante su carrera sólo ha jugado para el conjunto verdiblanco, donde tiene casi 200 partidos.

De acuerdo al reporte, lo que podría obstaculizar la llegada de Carlos Acevedo al ‘Infierno’ sería la alta cotización que demanda Santos Laguna por la ficha del arquero. Como Toluca no recibió dinero por la partida de Volpi (rescindió contrato), podría no tener dinero fresco en mano para concretar su fichaje.

Por otra parte, el cronista ha revelado que no es ‘intransferible’ para Santos: si bien para Fernando Ortiz es una pieza clave y por su puesto el portero titular indiscutido, si Toluca desembolsase la cifra pretendida (que aún no ha trascendido), no tendrían problema en dejarlo ir luego de dos centenares de juegos en el club. ¿Será el elegido?