Emiliano Gómez a Toluca: qué falta para que se anuncie su fichaje desde el Puebla

La afición quiere saber qué sucederá con el nombre vinculado a los 'Diablos Rojos' y esta es la verdad de su contratación.

Por Martín Zajic

Emiliano Gómez, a un paso del Toluca FC.

Las celebraciones y la euforia por haber logrado el bicampeonato en el futbol mexicano no encegueció al Toluca, que al mismo tiempo trabajó en el mercado. La directiva escarlata se puso las exigencias altas y tiene abrochado su primer fichaje para el Clausura 2026. Los ‘Diablos Rojos’ fueron los últimos en terminar el año y de los primeros en reforzarse.

La flamante cara nueva que tiene asegurada la plantilla choricera es el uruguayo Emiliano Gómez, mediapunta de 24 años que viene de un semestre grandioso. El joven atacante fue la gran figura del Puebla en el Torneo Apertura, y captó la atención de muchos equipos. Sin embargo, el ganador del título de Liga MX primereó y se quedó con sus servicios.

Tras días de incertidumbre, GRADA, medio deportivo de Puebla, pudo confirmar a través de un directivo de Toluca que hay acuerdo total para el traspaso. El Diablo Rojo y la Franja alcanzaron un arreglo completo en la parte económica y ya se puede decir que el charrúa jugará en el bicampeón. Así lo ratificaron desde la cúpula del conjunto escarlata a la cadena.

Las autoridades del Toluca señalaron que a falta de la firma, ya está cerrado, es un hecho, será cuestión de días que se haga oficial y se sume a la pretemporada”. En cuestión de semanas desde el inicio de las negociaciones y luego de ofertas y contraofertas, se llegó al número que pretendía Puebla. De este modo, arribará al Infierno uno de los mejores valores del último campeonato.

Según reveló el portal, lo único que se está esperando es poder tener certeza en las bajas de los jugadores extranjeros que tendrá Toluca este mercado. Está acordado todo entre clubes y con el jugador, y una vez que la directiva escarlata planifique las partidas, se firmará todo y se anunciará. Para el fin de semana podría hacerse oficial la compra del pase de Emiliano Gómez.

