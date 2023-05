Lionel Andrés Messi se volvió a entrenar en la jornada de este lunes en el Paris Saint-Germain, aunque de manera solitaria. Mientras sus compañeros tienen día libre, el Campeón del Mundo en Qatar 2022 se presentó en las instalaciones del club y demostró su profesionalismo. El equipo ya le levantó la sanción y podrá trabajar con el resto de la plantilla a partir de mañana.

Mientras esto sucede, en España aseguran que su futuro ya se resolvió. El 10 finaliza contrato con los franceses el 30 de junio y sigue siendo una incógnita saber qué sucederá con él de cara a la próxima temporada, pero en El Chiringuito acaban de lanzar una verdadera bomba. Ya tendría elegido su nuevo destino.

De acuerdo a la información brindada por el famoso programa conducido por Josep Pedrerol, Lionel Messi abandonará las arcas del PSG pero no para ponerse la camiseta del Barcelona. Su nuevo equipo sería el Al Hilal de Arabia Saudita, que hace poco formalizó su oferta al zurdo por unos 300 millones de dólares anuales.

Según la fuente mencionada, ya aceptó la propuesta y no será el único Blaugrana: lo acompañarán Jordi Alba y Sergio Busquets. Asimismo, otros medios de comunicación muy importantes y periodistas ligados a la situación confirman que Leo todavía no definió su futuro y lo hará recién acabe la Ligue One con el club parisino.

¿Cuánto ganaría Lionel Messi en Al Hilal?

De confirmarse este traspaso, Lionel Messi percibiría un salario de 300 millones de dólares anuales en el equipo de Arabia Saudita. Esto significa que ganaría 25 millones de dólares por mes, 820 mil dólares por día, 34 mil dólares por hora, 570 dólares por minuto y 9.5 dólares por segundo.