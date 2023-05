Lionel Andrés Messi se volvió a entrenar en la jornada de este lunes en el Paris Saint-Germain, aunque de manera solitaria. Mientras sus compañeros tienen día libre, el Campeón del Mundo en Qatar 2022 se presentó en las instalaciones del club y demostró su profesionalismo. El equipo ya le levantó la sanción y podrá trabajar con el resto de la plantilla a partir de mañana.

A la vez que esto sucede, los rumores sobre su futuro cercano continúan siendo portada de todos los periódicos del mundo. Claro, finaliza contrato con el club francés el 30 de junio de este 2023 y todavía es una incógnita saber dónde jugará la temporada que viene. Y en las últimas horas en El Chiringuito, famoso programa español, se animaron a confirmar que aceptó la oferta del ¡Al Hilal! de Arabia Saudita.

Sin embargo, muchos periodistas especializados en el tema han desmentido esta noticia y Jorge Messi, papá de Lionel, se mostró cansado de esta situación. A través de un contundente comunicado lanzado en sus redes sociales, confirmó que el crack argentino aún no ha definido su siguiente equipo y que recién lo hará cuando termine de disputar la Ligue One.

El representante de Leo aseguró: "No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada, será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión. Siempre hay muchos rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado".

Y no terminó ahí. "Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrían que explicar por qué no contrastan las informaciones... No querrán que una verdad les arruine sus noticias", sentenció Jorge, muy enfadado.