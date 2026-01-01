Así quedó la tabla general de posiciones de Premier League tras el empate del Manchester City

En el marco de la Jornada 19 de la temporada 2025-26 de la Premier League, Manchester City empató 0-0 en su visita al Sunderland. Con esta igualdad, los Citizens alcanzaron las 41 unidades, pero se alejaron de la punta, siendo Arsenal quien ocupa el primer lugar con 45 puntos tras ganar su partido.

En un partido poco accesible, el cuadro dirigido por Pep Guardiola logró sacar apenas una unidad ante un recién ascendido pero histórico equipo. Pese a volver hacer poco a Primera División, los Black Cats se asentaron de gran manera y con 7° en el torneo con 29 puntos.

La buena noticia es que precisamente los Gunners vencieron al equipo que cierra el podio, Aston Villa, que se quedó en 39 puntos. De haber ganado, hubiera relegado a los mancunianos al segundo lugar, pero apretando la tabla con los de Londres.

De cara a poder recuperar el liderato, el Manchester City tendrá una dura prueba por la Jornada 20. El próximo domingo 4 de enero estará recibiendo al Chelsea, que se quedó sin entrenador tras el despido de Enzo Maresca, en el Etihad Stadium desde las 11:30 horas (Ciudad de México).

La tabla de posiciones de la Premier League 2025-26

