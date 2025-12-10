“Guardiola quiere irse a su casa”: la confesión que anticipa su pronta salida de Manchester City

Pep Guardiola y su Manchester City se preparan para visitar el estadio de Santiago Bernabéu por quinta temporada consecutiva. Todo para medirse con Real Madrid en crisis y en una previa marcada por las inesperadas confesiones alrededor de uno de los últimos en visitar al ex entrenador de Barcelona en el Etihad. Afirma que éste quiere volver más pronto que tarde a su casa y que puede que no cumpla todo su contrato con el conjunto inglés.

Juan Eduardo Esnáider se pasó por Chiringuito de Jugones para analizar la actualidad del fútbol mundial. Dejó inesperadas reflexiones sobre su última visita a Pep: “Estuve en Manchester hace poquito. Con su cuerpo técnico viendo al City. ¿Guardiola? A Pep lo vi con ganas de irse a su casa. Con ganas de terminar bien el año, pero de irse a casa…No sé si es lo que piensa Guardiola, pero lo que vi es como que es un ciclo que hay que terminarlo. Lo ha hecho muy bien”.

No son pocas las imágenes que pueden encontrarse en redes sociales de ambos protagonistas. Tienen una relación que empezó hace muchos años y cuando el argentino ejercía como futbolista en activo por clubes como Real Madrid o Atlético de Madrid en el campeonato español. A sus inesperadas confesiones, llega igualmente a la conclusión general de Josep Pedrerol horas más tarde en el programa: “Esnáider desveló que Guardiola se va el 30 de junio del Manchester City… Se vuelve a Barcelona. Lo que ha desvelado Juan Eduardo”.

No nos olvidemos que Pep cuenta con contrato de Manchester City hasta el 30 de julio del año 2027. Es la fecha donde termina su última gran renovación con un proyecto hecho alrededor de su figura y donde se le han entregado plenos poderes. Soñar con un regreso a la ciudad donde parece difícil teniendo en cuenta como en más de alguna ocasión, Guardiola ha dejado claro que cuando termine su andadura por la Premier League Inglaterra, únicamente agarrar una selección podría generar el deseo de seguir ligado a la élite.

“El Manchester City significa mucho para mí. Esta es mi novena temporada aquí; hemos vivido momentos increíbles juntos. Tengo un sentimiento muy especial por este club de fútbol. Por eso estoy tan feliz de quedarme dos temporadas más”, reflexiones del propio Guardiola en un conjunto donde se ha convertido en el entrenador más importante de todos los tiempos. Esnáider eso sí, pone el freno. Barcelona toma nota.

Guardiola, primer defensor de Xabi Alonso

La rueda de prensa de Manchester City estuvo marcada por la figura de Xabi Alonso. Se habla de la posibilidad concreta de que Real Madrid cambie entrenador en caso de derrota ante Guardiola. Pep, por lo menos, pide calma y entiende a quien fue su jugador en Bayern Múnich: “Por supuesto que empatizo con su situación. Trabajamos juntos dos años y medio y fue increíble; compartimos muchas cosas. Pero es que Barcelona y Real Madrid son los clubes más complicados de entrenar, por la presión y el entorno”.

“Está siendo una temporada complicada y todo gira alrededor de ganar… y cuando no ganas, ya sabes lo que sucede. ¡A mí me pasó la temporada pasada! Pero Xabi es capaz de sacar esto adelante”, comentaba Guardiola alrededor de una actualidad en Real Madrid que está lejos de ser amable. Pep llega al Bernabéu, veremos, sí para liquidar un proyecto con apenas 6 meses de vida.

