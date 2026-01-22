Barcelona se llevó un triunfo con sabor agridulce de República Checa. El conjunto catalán sufrió más de la cuenta para vencer a Slavia Praga y obtuvo tres puntos importantes en sus aspiraciones por terminar en el Top 8 de la Fase Liga de la Champions League. Sin embargo, no todo fue alegría.

Publicidad

Publicidad

En la segunda mitad, Pedri tuvo que ser reemplazado y las cámaras de la transmisión enfocaron a un Hansi Flick visiblemente afectado por la situación. Ahora, el Barça confirmó la gravedad de la lesión de su mediocampista estrella y no son buenas noticias.

“Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que Pedri sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido contra el Slavia de Praga. El tiempo de recuperación será de un mes“, comunicó Barcelona en sus redes oficiales esta mañana.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

De esta manera, Barcelona deberá buscar la clasificación de Liga de Campeones en la última jornada sin Pedri, su jugador más importante de la mitad de la cancha. Sin embargo, Flick contará con el regreso de Lamine Yamal para el choque decisivo contra Copenhague.

¿Cuántos partidos se pierde Pedri por lesión?

Real Oviedo – 25/1

Copenhague – 28/1

Elche – 31/1

Albacete – 3/2

Mallorca – 7/2

Girona – 15/2

Levante – 22/2

ver también Barcelona remontó y venció a Slavia Praga por la UEFA Champions League: todos los goles, incidencias y más

En síntesis

Pedri sufre una lesión en el bíceps femoral y será baja por un mes .

sufre una y será baja por . Barcelona venció al Slavia Praga en Champions pero pierde a su mediocampista.

venció al en pero pierde a su mediocampista. Lamine Yamal regresará al equipo para enfrentar al Copenhague el próximo 28 de enero.

Publicidad