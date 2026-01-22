Barcelona se llevó un triunfo con sabor agridulce de República Checa. El conjunto catalán sufrió más de la cuenta para vencer a Slavia Praga y obtuvo tres puntos importantes en sus aspiraciones por terminar en el Top 8 de la Fase Liga de la Champions League. Sin embargo, no todo fue alegría.
En la segunda mitad, Pedri tuvo que ser reemplazado y las cámaras de la transmisión enfocaron a un Hansi Flick visiblemente afectado por la situación. Ahora, el Barça confirmó la gravedad de la lesión de su mediocampista estrella y no son buenas noticias.
“Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que Pedri sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido contra el Slavia de Praga. El tiempo de recuperación será de un mes“, comunicó Barcelona en sus redes oficiales esta mañana.
De esta manera, Barcelona deberá buscar la clasificación de Liga de Campeones en la última jornada sin Pedri, su jugador más importante de la mitad de la cancha. Sin embargo, Flick contará con el regreso de Lamine Yamal para el choque decisivo contra Copenhague.
¿Cuántos partidos se pierde Pedri por lesión?
- Real Oviedo – 25/1
- Copenhague – 28/1
- Elche – 31/1
- Albacete – 3/2
- Mallorca – 7/2
- Girona – 15/2
- Levante – 22/2
ver también
Barcelona remontó y venció a Slavia Praga por la UEFA Champions League: todos los goles, incidencias y más
En síntesis
- Pedri sufre una lesión en el bíceps femoral y será baja por un mes.
- Barcelona venció al Slavia Praga en Champions pero pierde a su mediocampista.
- Lamine Yamal regresará al equipo para enfrentar al Copenhague el próximo 28 de enero.