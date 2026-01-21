Fermin López empató el partido con un remate de derecha y con algo de complicidad del portero. 1-1 el partido ahora.

Stanek la envió al tiro de esquina luego de un remate de larga distancia de Eric García.

Los culés no reaccionan tras el gol de Slavia Praga. Muchas imprecisiones y nerviosismo a flor de piel.

Por primera vez en la historia, Barcelona recibe al menos un gol en 10 partidos consecutivos por UEFA Champions League.

El local aprovechó un tiro de esquina y marcó el 1-0 de la mano de Vasil Kusej .

Fermin López quedó en posición concreta de gol tras una gran acción de Raphinha, pero le dio mucha potencia al balón y el tiro se fue elevado.

Rueda el balón. Tras un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario en España, Slavia Praga y Barcelona ya se enfrentan por la UEFA Champions League.

Suena el himno de la Champions League con los 22 futbolistas formados. Se viene el silbatazo inicial.

Los jugadores de ambos equipos se encuentran en el campo de juego realizando los movimientos precompetitivos.

El equipo local sigue sin sumar de a tres en la presente edición de la UEFA Champions League. Registra tres empates y tres derrotas.

El Barça recibió al menos un gol en los últimos nueve partidos de Champions League que disputó. Nunca antes concedió tantos en diez partidos consecutivos por Liga de Campeones , por lo que podría estar ante un récord negativo si Slavia Praga logra marcar .

El Barça empieza la Jornada 7 en el 15° lugar . De no ganar, seguirá afuera de la zona de clasificación directa.

Lamine Yamal llegó al límite de tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de sanción. Sin embargo, no es la única baja confirmada en Barcelona para el encuentro .

Comienza la cobertura del partido correspondiente a la Jornada 7 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-26 .

Técnico superior en periodismo con especialidad en deportes graduado de Tea y Deportea. Actualmente en Bolavip México. Experiencia de cinco años en el rubro como redactor web en medios (TyC Sports y Alivia Media), incluyendo coberturas destacadas como los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Seguimiento de toda la actualidad de la Fórmula 1, fútbol, NBA y más. Simpatizante de Checo Pérez, Franco Colapinto y Lewis Hamilton.