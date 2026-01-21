Es tendencia:
Sigue EN VIVO Slavia Praga 1-1 Barcelona: Fermin López empató el encuentro

El conjunto catalán visita República Checa sin Lamine Yamal por la Jornada 7 de la Fase Liga. No te pierdas ningún detalle del partido: previa, todas las incidencias, goles y más.

Por Leandro Barraza

Slavia Praga abrió el marcador contra Barcelona
© GETTY IMAGESSlavia Praga abrió el marcador contra Barcelona
34' PT: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BARCELONA

Fermin López empató el partido con un remate de derecha y con algo de complicidad del portero. 1-1 el partido ahora.

29' PT: Gran respuesta del portero de Slavia Praga

Stanek la envió al tiro de esquina luego de un remate de larga distancia de Eric García.

23' PT: Desconcertado Barcelona

Los culés no reaccionan tras el gol de Slavia Praga. Muchas imprecisiones y nerviosismo a flor de piel.

15' PT: Récord negativo para Barcelona

Por primera vez en la historia, Barcelona recibe al menos un gol en 10 partidos consecutivos por UEFA Champions League.

10' PT: GOOOOOOOOOOOOOL DE SLAVIA PRAGA

El local aprovechó un tiro de esquina y marcó el 1-0 de la mano de Vasil Kusej.

6' PT: ¡Clarísima chance desperdiciada de Barcelona!

Fermin López quedó en posición concreta de gol tras una gran acción de Raphinha, pero le dio mucha potencia al balón y el tiro se fue elevado.

4' PT: Lo tuvo Slavia Praga

Chory remató por encima del travesaño luego de una mala salida de Barcelona.

2' PT: Primera aproximación de Barcelona

Fermin López encontró a Lewandowski con un taco, pero el polaco remató desviado.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Rueda el balón. Tras un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario en España, Slavia Praga y Barcelona ya se enfrentan por la UEFA Champions League.

¡EQUIPOS AL CAMPO DE JUEGO!

Suena el himno de la Champions League con los 22 futbolistas formados. Se viene el silbatazo inicial.

¡Se viene el partido!

Solo faltan 10 minutos para que comience Slavia Praga vs. Barcelona.

Comenzó la entrada en calor

Los jugadores de ambos equipos se encuentran en el campo de juego realizando los movimientos precompetitivos.

Bajas temperaturas en Praga

Actualmente hay una temperatura de -5 grados en el Eden Arena, estadio de Slavia Praga.

Slavia Praga todavía no ganó en esta Champions League

El equipo local sigue sin sumar de a tres en la presente edición de la UEFA Champions League. Registra tres empates y tres derrotas.

Barcelona puede alcanzar una marca... negativa

El Barça recibió al menos un gol en los últimos nueve partidos de Champions League que disputó. Nunca antes concedió tantos en diez partidos consecutivos por Liga de Campeones, por lo que podría estar ante un récord negativo si Slavia Praga logra marcar.

La llegada del FC Barcelona al estadio

¿Cómo salieron Barcelona y Slavia Praga en sus últimos partidos por UCL?

  • Slavia Praga: perdió 3-0 contra Tottenham Hotspur.
  • Barcelona: ganó 2-1 ante Eintracht Frankfurt.

Slavia Praga también confirma su alineación

Todo confirmado en Barcelona: así forma Hansi Flick

Así luce el vestuario de Barcelona

El conjunto catalán jugará con su playera titular.

Últimos dos enfrentamientos entre Slavia Praga y Barcelona por Champions League

  • Barcelona 0-0 Slavia Praga | Fase de Grupos Champions League 2019
  • Slavia Praga 1-2 Barcelona | Fase de Grupos Champions League 2019

Barcelona necesita recuperar terreno

El Barça empieza la Jornada 7 en el 15° lugar. De no ganar, seguirá afuera de la zona de clasificación directa.

¿A qué hora comienza el partido?

  • España: 21:00 hs
  • Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 17:00 hs
  • Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela: 16:00 hs
  • Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador: 15:00 hs
  • México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 14:00 hs

¿Por qué no juega Lamine Yamal?

Lamine Yamal llegó al límite de tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de sanción. Sin embargo, no es la única baja confirmada en Barcelona para el encuentro.

Slavia Praga vs. Barcelona por la Champions League.

¡BIENVENIDOS A SLAVIA PRAGA VS. BARCELONA!

Comienza la cobertura del partido correspondiente a la Jornada 7 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-26.

