FUTBOL INTERNACIONAL

La oferta multimillonaria que prepara Chelsea para romper el mercado con Vinícius Jr.

El equipo inglés está interesado en contar con los servicios del futbolista brasileño que pertenece al Real Madrid y prepara una jugosa oferta.

Por Ramiro Canessa

Chelsea quiere los servicios de Vini Jr.
© Getty ImagesChelsea quiere los servicios de Vini Jr.

Vinícius Jr., desde su llegada al Real Madrid, se convirtió en una pieza clave del equipo y en uno de los referentes ofensivos del club. El brasileño ha mostrado en varias ocasiones su felicidad por vestir la camiseta blanca y ser parte de la historia del considerado por muchos como el mejor equipo del mundo.

Sin embargo, en los últimos meses han surgido numerosos rumores sobre una posible salida del jugador. Vini Jr. no vería con malos ojos la idea de buscar un nuevo desafío en Europa, lo que ha despertado la atención de varios clubes interesados en sus servicios.

La relación del atacante con Xabi Alonso, actual entrenador del equipo, tampoco sería la mejor, según diferentes fuentes. Esto podría estar influyendo en la decisión del brasileño de evaluar opciones fuera de la capital española, pensando en su carrera y en proyectos que le permitan seguir creciendo.

Entre los clubes interesados, varios nombres europeos se han mencionado, pero uno de los que más fuerte ha sonado es Chelsea. Según informó The Guardian, los Blues planean una oferta millonaria que podría romper el mercado, buscando reforzar su ataque con uno de los futbolistas más talentosos del momento.

El club inglés, que recientemente quedó sin entrenador tras la salida de Enzo Maresca, estaría dispuesto a desembolsar 160 millones de euros para convencer al Real Madrid y fichar al sudamericano de 25 años. De concretarse, sería uno de los movimientos más impactantes de los últimos años en Europa.

¿Hasta cuándo tiene contrato Vinícius Jr.?

El contrato actual de Vinícius Jr. con el Real Madrid vence en junio de 2027, y hasta el momento no ha firmado una renovación. Esta situación alimenta aún más los rumores sobre una posible salida, ya que varios equipos podrían aprovechar para intentar su fichaje antes de que se acerque la fecha límite.

En síntesis

  • Vinícius Jr. evalúa salir del Real Madrid por su relación con Xabi Alonso.
  • El Chelsea planea una oferta de 160 millones de euros por el brasileño.
  • El contrato de Vinícius Jr. con el club blanco vence en junio de 2027.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
